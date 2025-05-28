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Стало известно, кто исполнит гимн перед суперфиналом Кубка России

Народная артистка России Лариса Долина исполнит гимн страны перед началом суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Ростовом», сообщает пресс-служба РФС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Комсомольская правда

Встреча пройдет на арене «Лужники» 1 июня.

«Напомним, что откроют программу “Великое начинается с детства”, которая будет приурочена к Международному дню защиты детей, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев и белорусская певица Маша Гулевич. Они исполнят композицию “Скажите детям” в сопровождении 160 юных танцоров.

После завершения Суперфинала на поле Лужников выйдут представители клубов-участников FONBET Кубка России 2024/25. Традиционный парад пройдет под популярного молодежного певца Амирхана Батырбаева (Amirchik), который исполнит песню “Розовый вечер”», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

ЦСКА в 13-й раз сыграет в финале Кубка России. Армейцы стали обладателями трофея восемь раз. «Ростов» в третий раз в истории клуба вышел в финал турнира. В 2014 году команда завоевала трофей.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит», в прошлом сезоне команда обыграла калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по победам в турнире является московский «Локомотив» (9).