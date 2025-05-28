Стало известно, кто исполнит гимн перед суперфиналом Кубка России

«Напомним, что откроют программу “Великое начинается с детства”, которая будет приурочена к Международному дню защиты детей, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев и белорусская певица Маша Гулевич. Они исполнят композицию “Скажите детям” в сопровождении 160 юных танцоров.



После завершения Суперфинала на поле Лужников выйдут представители клубов-участников FONBET Кубка России 2024/25. Традиционный парад пройдет под популярного молодежного певца Амирхана Батырбаева (Amirchik), который исполнит песню “Розовый вечер”», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.