РФС продал более 50 тысяч билетов на финал Кубка России

Финал пройдет в воскресенье, 1 июня, в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
«У нас реализовано более 50 тыс. билетов, так что ждем аншлаг. И сегодня после обеда выпустим в продажу еще большую партию», — сообщили в Департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
«Лужники» примут решающий матч Кубка России четвертый год подряд. Вместимость стадиона составляет 73 189 человек.
Рекорд посещаемости финалов Кубка страны был установлен в 2022 году. Тогда решающую игру между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 человек. Прошлогодний финал, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1), посетили 41 776 зрителей.
ЦСКА сыграет в решающем матче турнира в рекордный 13-й раз, «Ростов» — в 3-й раз.