Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

РФС продал более 50 тысяч билетов на финал Кубка России

На финальный матч Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» продано более 50 тыс. билетов. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Финал пройдет в воскресенье, 1 июня, в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

«У нас реализовано более 50 тыс. билетов, так что ждем аншлаг. И сегодня после обеда выпустим в продажу еще большую партию», — сообщили в Департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

«Лужники» примут решающий матч Кубка России четвертый год подряд. Вместимость стадиона составляет 73 189 человек.

Рекорд посещаемости финалов Кубка страны был установлен в 2022 году. Тогда решающую игру между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 человек. Прошлогодний финал, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1), посетили 41 776 зрителей.

ЦСКА сыграет в решающем матче турнира в рекордный 13-й раз, «Ростов» — в 3-й раз.