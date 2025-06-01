Финал Кубка России, «Ролан Гаррос», «Формула-1», российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Футболисты «Ростова» в третий раз в истории клуба вышли в финал турнира. В 2003 году ростовчане уступили «Спартаку» (0:1), а в 2014-м обыграли «Краснодар» (0:0, по пенальти 6:5). Клуб летом ждут большие изменения, это последний шанс данного состава на завоевание трофея. Спортивный директор Алексей Рыскин уже объявил, что покинет «Ростов» летом. Также в прессе всплывают слухи об уходе президента Арташеса Арутюнянца — его место может вновь занять миллиардер Иван Саввиди. К ряду игроков желто-синих проявляют интерес «Краснодар», «Зенит» и московские клубы.