Финал Кубка России, «Ролан Гаррос», «Формула-1», российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Кубок России. Суперфинал. ЦСКА — «Ростов».
18:00. Где смотреть: Матч ТВ.
В Москве на стадионе «Лужники» состоится Суперфинал Кубка России. Трофей разыграют победители Пути регионов и Пути РПЛ — «Ростов» и ЦСКА.
Футболисты «Ростова» в третий раз в истории клуба вышли в финал турнира. В 2003 году ростовчане уступили «Спартаку» (0:1), а в 2014-м обыграли «Краснодар» (0:0, по пенальти 6:5). Клуб летом ждут большие изменения, это последний шанс данного состава на завоевание трофея. Спортивный директор Алексей Рыскин уже объявил, что покинет «Ростов» летом. Также в прессе всплывают слухи об уходе президента Арташеса Арутюнянца — его место может вновь занять миллиардер Иван Саввиди. К ряду игроков желто-синих проявляют интерес «Краснодар», «Зенит» и московские клубы.
ЦСКА примет участие в решающей игре Кубка России в 12-й раз в истории — в восьми случаях клуб забрал трофей.
Команда Марко Николича стала единственной, кто прошел весенний отрезок РПЛ без поражений — восемь побед и четыре ничьих. Благодаря столь удачному выступлению ЦСКА финишировал в топ-3 чемпионата и взял бронзу. В минувшем сезоне РПЛ армейцы ни разу не обыграли желто-синих: увезли нулевую ничью с «Ростов Арены» и уступили дома (1:2). Кто будет сильнее сегодня?
⅛ финала «Ролан Гаррос». Людмила Самсонова (Россия, 19) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).
13:40* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Людмила Самсонова за выход в четвертьфинал сыграет с олимпийской чемпионкой Парижа Чжэн Циньвэнь. Людмила еще ни разу не доходила до четвертьфиналов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» и будет пытаться сломить сопротивление титулованной соперницы. Это будет шестой матч между теннисистками. На данный момент счет в противостоянии 3−2 в пользу россиянки. Победительница матча далее выйдет на сильнейшую теннисистку из пары Арина Соболенко — Аманда Анисимова.
«Формула-1». Гран-при Испании.
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Накануне австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании. 24-летний Пиастри завоевал четвертый в сезоне и в карьере поул. Второй результат показал его партнер по команде британец Ландо Норрис. Третьим стал действующий чемпион, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
В общем зачете Пиастри занимает первое место, набрав 161 очко. На три балла от него отстает идущий на втором месте Норрис, на третьей строчке таблицы расположился Ферстаппен — 136 очков. Впервые Гран-при Испании был включен в календарь чемпионата мира «Формулы-1» в 1951 году, а на автодроме Каталунья на севере провинции Барселона проводится с 1991 года.
Единая лига. Финал. 3-й матч. ЦСКА — «Зенит».
14:00. Где смотреть: Матч ТВ.
После двух матчей в Санкт-Петербурге счет в серии до четырех побед ничейный — 1−1. В предыдущей игре проявил себя лидер петербуржцев и MVP Единой лиги Дуэйн Бэйкон, а также Трент Фрейзер и Георгий Жбанов. В составе армейцев наиболее ярко выступают американцы Мело Тримбл и Каспер Уйэр. Посмотрим, какому из клубов удастся захватить лидерство в финальной серии.