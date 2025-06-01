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Матч «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 1 июня, состоится Суперфинал Кубка России по футболу, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве. Главный арбитр встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Номинальными хозяевами матча на главной спортивной арене страны являются футболисты «Ростова», которые пробились в Суперфинал через сетку Пути регионов. На групповом этапе Пути РПЛ ростовчане заняли второе место в своей группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом», прошли в плей-офф «Спартак» по сумме двух матчей (1:0, 2:1), но затем уступили «Зениту» (0:1, 0:2) и опустились в Путь регионов, где в полуфинале победили в гостях «Локомотив» (2:0), а в финале — снова «Спартак» (2:1).

ЦСКА стал лучшей командой Пути РПЛ. Команда Марко Николича выиграла группу, где также выступали «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН», а затем в двухраундовом плей-офф последовательно справилась с «Рубином» (0:0, 3:0), московским «Динамо» (2:1, 0:0) и в финале с петербургским «Зенитом» (0:2, 2:0, 4:3 в серии пенальти).

В соответствии с регламентом Кубка России, в случе ничейного исхода основного времени матча команды сразу перейдут к серии послематчевых пенальти, дополнительного времени в игре не предусмотрено.

Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

В Российской Премьер-лиге «Ростов» финишировал на 8-м месте в таблице, набрав 39 очков. По ходу чемпионата в клубе сменился главный тренер. Перед возобновлением сезона в 2025 году в оставку ушел Валерий Карпин, а вместо него команду принял его бывший помощник, испанец Джонатан Альба.

ЦСКА провел весеннюю часть чемпионата лучше всех остальных клубов, не потерпев ни одного поражения, и занял итоговое 3-е место в таблице с 59 очками, завоевав бронзовые медали.

В очных встречах чемпионата ЦСКА ни разу не смог справиться с «Ростовом»: в гостях сыграл вничью 0:0, а дома уступил 1:2 после дубля Егора Голенкова. Ростовский нападающий является и лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка с 5 голами в 10 матчах.

ЦСКА 12 раз принимал участие в финальных матчах Кубка России и 8 из них выиграл. Армейцы — вторые по числу побед в этом турнире после «Локомотива» (9). Ростовчане дважды были в финале. В 2003-м уступили «Спартаку», а в 2014-м единственный раз взяли Кубок, одолев «Краснодар» в серии пенальти.

Букмекеры считают фаворитом финала ЦСКА. На победу красно-синих в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1,91. На выигрыщ по итогам 90 минут «Ростова» — 4,10. На то, что игра завершится вничью и победитель определится в серии пенальти — 3,65. Итоговая победа «Ростова» в Кубке России оценивается в 2,60. ЦСКА котируется гораздо выше. На его успех в Суперфинале дают коэффициент 1,50.