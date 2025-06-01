Матч «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Номинальными хозяевами матча на главной спортивной арене страны являются футболисты «Ростова», которые пробились в Суперфинал через сетку Пути регионов. На групповом этапе Пути РПЛ ростовчане заняли второе место в своей группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом», прошли в плей-офф «Спартак» по сумме двух матчей (1:0, 2:1), но затем уступили «Зениту» (0:1, 0:2) и опустились в Путь регионов, где в полуфинале победили в гостях «Локомотив» (2:0), а в финале — снова «Спартак» (2:1).