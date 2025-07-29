ЧМ-2025 по фехтованию, старт Кубка России, русские теннисисты покоряют Торонто: что посмотреть сегодня

Кубок России. «Краснодар» — «Крылья Советов»
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29 июля стартует 1-й тур Кубка России — 2025. Первые очки себе будут зарабатывать шесть команд, но именно краснодарцы и самарцы привлекают больше всего внимания.
Действующий чемпион России «Краснодар» сразится с «Крыльями Советов», который успешно выступил в двух прошедших турах, забрав четыре очка. Новички «Краснодара» наконец могут получить возможность проявить себя в официальном матче, а «Крылья Советов» считаются не просто аутсайдером матча, а командой, которая в любой момент может развернуть игру в свою пользу.
Чемпионат мира по фехтованию — 2025. Российские спортсмены с рапирой в руках
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Чемпионат мира по фехтованию завершается уже 30 июля, поэтому в предпоследний день главный фокус внимания на командной сабле в мужской и женской версиях.
Напомним, что сейчас у России три медали, с которыми она четвертая в общем медальном зачете. В сборной России участвуют Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Аделина Загидуллина, Дмитрий Гусев, Павел Бузинов, Егор Ломага и Артём Саркисян, Антон Бородачёв и Тимур Сафин.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу
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Россия в общем медальном зачете пока пятая и 28 июля, несмотря на выход в финал нескольких россиян, ни одной награды заработать все же не удалось и важно реабилитироваться как можно быстрее.
В прыжках в воду за награды в финале поборются Руслан Терновой и Никита Шлейхер, которые набрали 407,91 балла и показали второй результат в предварительном раунде.
WTA−1000 в Торонто. Матчи Даниила Медведева и Марата Сафиуллина
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Турнир в канадском Торонто уже дошел до 2-го раунда. Нестабильный последние сезоны Даниил Медведев встретится с Далибором Сврчиной. Турнир может стать отправной точкой для его возвращения в топ-форму перед US Open — не исключено, что мы увидим поворотный момент сезона прямо в этом матче.
Марат Сафиуллин вошёл в основную сетку как замена за Джоковича и имеет мотивацию доказать, что заслужил этот второй шанс на важном турнире. Тем более, он вполне успешен в текущем сезоне и выиграл несколько челленджеров подряд.
Отметим, что матчи российских игроков начнутся поздно ночью — после 00:00 мск.