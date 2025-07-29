ЧМ-2025 по фехтованию, старт Кубка России, русские теннисисты покоряют Торонто: что посмотреть сегодня

Действующий чемпион России «Краснодар» сразится с «Крыльями Советов», который успешно выступил в двух прошедших турах, забрав четыре очка. Новички «Краснодара» наконец могут получить возможность проявить себя в официальном матче, а «Крылья Советов» считаются не просто аутсайдером матча, а командой, которая в любой момент может развернуть игру в свою пользу.