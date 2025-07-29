Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Сочи»

Команды будут играть в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Окишор, Нгамале, Сергеев.
Запасные: Расулов, Касерес, Исаев, Кутицкий, Маричаль, Зайнутдинов, Фомин, Боков, Гладышев, Глебов, Бабаев.
«Сочи»: Дегтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвеш, Федоров, Крамарич.
Запасные: Дюпин, Рудаков, Агбалака, Литвинов, Аберден, Заика, Пиньо, Зиньковский, Кравцов, Ежов, Гуарирапа.
В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».
В первых двух турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 московская команда набрала 4 очка. Подопечные Валерия Карпина обыграли «Ростов» и сыграли вничью с калининградской «Балтикой». А футболисты «Сочи» потерпели два крупных поражения, уступив «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4).