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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Сочи»

29 июля состоится матч первого тура Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Команды будут играть в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Иван Сараев (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Окишор, Нгамале, Сергеев.

Запасные: Расулов, Касерес, Исаев, Кутицкий, Маричаль, Зайнутдинов, Фомин, Боков, Гладышев, Глебов, Бабаев.

«Сочи»: Дегтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвеш, Федоров, Крамарич.

Запасные: Дюпин, Рудаков, Агбалака, Литвинов, Аберден, Заика, Пиньо, Зиньковский, Кравцов, Ежов, Гуарирапа.

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».

В первых двух турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 московская команда набрала 4 очка. Подопечные Валерия Карпина обыграли «Ростов» и сыграли вничью с калининградской «Балтикой». А футболисты «Сочи» потерпели два крупных поражения, уступив «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4).

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