Мусаев об очередном поражении «Краснодара»: чемпионство надо забыть

«С чем это связано второе поражение подряд? Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами — наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с “Локомотивом”, и с ЦСКА, и сегодня с “Крыльями Советов”, но нет побед. Вот эта история потерялась», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».