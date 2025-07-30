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Мусаев об очередном поражении «Краснодара»: чемпионство надо забыть

Главный тренер «Краснодара» высказался о поражении, которое его футболисты потерпели накануне в домашнем матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» потерпел второе домашнее поражение подряд. Ранее «быки» уступили московскому «Локомотиву» (1:2) в матче Российской Премьер-лиги.

«С чем это связано второе поражение подряд? Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами — наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с “Локомотивом”, и с ЦСКА, и сегодня с “Крыльями Советов”, но нет побед. Вот эта история потерялась», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Мы сейчас или возвращаемся на землю, или это всё будет продолжаться. Второй тайм — нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, однако нельзя играть только или второй тайм, или первый. К сожалению, проиграли, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы и это поражение может стать отправной точкой к тому, что было в прошлом сезоне», — добавил главный тренер действующих чемпионов России.

Мурад Мусаев отдельно отметил отсутствие взаимопонимание игроков стартового состава своей команды.

«Можно сказать, что стартовому составу не хватило сыгранности. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но в моментах с голом так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Именно тактически мы ходили, какие‑то моменты прокатывали, играли. Видно — еще несыгранность есть. Моменты с пропущенными голами недопустимы», — заключил Мусаев.

2 августа в рамках 3-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

41-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.

С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:2
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Группа B
29.07.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Магомед Адиев
Голы
Краснодар
Данила Козлов
12′
Крылья Советов
Джимми Марин
10′
Амар Рахманович
28′
Составы команд
Краснодар
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
45+4′
90
Дэвид Мозес Кобнан
79′
5
Жубал
3
Тормена
8
Данила Козлов
69′
7
Виктор Са
14
Густаво Фуртадо Сантос
73′
23
Гаэтан Перрен
11
Жоау Батчи
46′
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
46′
9
Джон Кордоба
66
Дуглас Аугусту
37′
55′
10
Эдуард Сперцян
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
80′
11
Амар Рахманович
86′
5
Доминик Ороз
77′
24
Роман Евгеньев
2
Кирилл Печенин
65′
3
Томас Галдамес
26
Джимми Марин
65′
9
Алексей Сутормин
14
Михайло Баньяц
65′
19
Иван Олейников
10
Владимир Хубулов
33′
8
Максим Витюгов
Статистика
Краснодар
Крылья Советов
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти