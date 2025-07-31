Галактионов — о пинке Баринова: наверняка, это было по-дружески

Во время матча Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА футболист железнодорожников Дмитрий Баринов пнул полузащитника соперников Кирилла Глебова. Судья встречи Рафаэль Шафеев никак не наказал за это Баринова.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что по его мнению, в пинке не было злого умысла.
«Не видел этот момент, но он (пинок), наверняка, был по-дружески», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».
После встречи 19-летний футболист не стал предъявлять более опытному сопернику никаких претензий.
— Баринов тебя пнул. Как он объяснил это?
— Это было по‑доброму, по‑отечески. Мы только познакомились перед игрой, — сказал Глебов «Матч ТВ».
Кирилл дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2022/2023 и все это время продолжает играть за московский ЦСКА. Баринов играет на профессиональном уровне с 2015 года и все это время выступает за «Локомотив».
Фабио Челестини
Михаил Галактионов
Милан Гайич
30′
Кирилл Глебов
78′
Алексей Батраков
67′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
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Роберту Барбоза Мойзес
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Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
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Матвей Кисляк
17
Кирилл Глебов
81′
90
Матвей Лукин
3
Данил Круговой
72′
20
Секу Койта
7
Матеус Алвес
61′
52
Артем Бандикян
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
23
Джамалутдин Абдулкадыров
81′
88
Артем Сериков
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Даниил Веселов
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Егор Погостнов
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Лукас Фассон
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Жерзино Ньямси
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Александр Сильянов
86′
6
Дмитрий Баринов
90
Данила Годяев
12′
46′
7
Зелимхан Бакаев
77
Илья Самошников
46′
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
60′
9
Сергей Пиняев
14
Никита Салтыков
46′
19
Александр Руденко
8
Владислав Сарвели
60′
10
Дмитрий Воробьев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
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- Капитан команды
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