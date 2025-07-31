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Галактионов — о пинке Баринова: наверняка, это было по-дружески

Главный тренер «Локомотива» не увидел ничего страшного в пинке Дмитрия Баринова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время матча Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА футболист железнодорожников Дмитрий Баринов пнул полузащитника соперников Кирилла Глебова. Судья встречи Рафаэль Шафеев никак не наказал за это Баринова.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что по его мнению, в пинке не было злого умысла.

«Не видел этот момент, но он (пинок), наверняка, был по-дружески», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».

После встречи 19-летний футболист не стал предъявлять более опытному сопернику никаких претензий.

— Баринов тебя пнул. Как он объяснил это?

— Это было по‑доброму, по‑отечески. Мы только познакомились перед игрой, — сказал Глебов «Матч ТВ».

Кирилл дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2022/2023 и все это время продолжает играть за московский ЦСКА. Баринов играет на профессиональном уровне с 2015 года и все это время выступает за «Локомотив».

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, Группа D
30.07.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Михаил Галактионов
Голы
ЦСКА
Милан Гайич
30′
Кирилл Глебов
78′
Локомотив
Алексей Батраков
67′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
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Игорь Дивеев
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Иван Обляков
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Кирилл Глебов
81′
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Матвей Лукин
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72′
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Секу Койта
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Артем Бандикян
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Алеррандро
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Джамалутдин Абдулкадыров
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Артем Сериков
Локомотив
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Даниил Веселов
59
Егор Погостнов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
45+1′
45
Александр Сильянов
86′
6
Дмитрий Баринов
90
Данила Годяев
12′
46′
7
Зелимхан Бакаев
77
Илья Самошников
46′
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
60′
9
Сергей Пиняев
14
Никита Салтыков
46′
19
Александр Руденко
8
Владислав Сарвели
60′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
ЦСКА
Локомотив
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0
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти