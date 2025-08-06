Парадеев призвал «Квант» закрыться после поражения от «Амкала»

Напомним, «Амкал» обыграл «Квант», выступающий во Второй лиге, в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1. Александр Парадеев, известный как Парадеевич, стал автором первого гола в ворота «Кванта» на 7-й минуте. По собственному утверждению, Парадеев ранее никогда прежде серьезно не играл в футбол и при подготовке к матчу с «Квантом» успел провести одну тренировку.
«Неловко, когда болельщики скандируют мое имя. Нечастый опыт. Я сегодня играл против профессиональных футболистов? Забей! Какие профессиональные футболисты? Профессиональные футболисты не могут проигрывать 1:3 нам. Им стоит закрыться, 100%», — сказал Парадеев в интервью после матча телеграм-каналу «НЕКЛАСИКО».
Также Парадеев поделился эмоциями после матча в своем телеграм-канале.
«Это было весело. Спасибо за вашу поддержку! Получаю незаслуженные лавры. Я считаю, гол забит благодаря филигранному пасу Ежа и отвратительной обороне соперника. Тем не менее гол от моей ноги, что добавляет всей истории абсурдности.
Никогда не любил футбол и не занимался им, но всегда обожал подобного рода угары и приколы над профессиональным и душными организациями. Спасибо всему составу “Амкала”, был рад принять участие в подобного рода мероприятии. Обнял», — написал Парадеев.
Виталий Панов
Олег Морозов
Александр Парадеев
7′
Глеб Алексеев
19′
Михаил Прокопьев
90+5′
Анатолий Демидов
39′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти