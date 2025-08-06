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Парадеев призвал «Квант» закрыться после поражения от «Амкала»

Cтример Александр Парадеев, сыгравший за «Амкал» в матче Кубка России, прокомментировал победу на профессиональным клубом «Квант» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Амкал"

Напомним, «Амкал» обыграл «Квант», выступающий во Второй лиге, в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1. Александр Парадеев, известный как Парадеевич, стал автором первого гола в ворота «Кванта» на 7-й минуте. По собственному утверждению, Парадеев ранее никогда прежде серьезно не играл в футбол и при подготовке к матчу с «Квантом» успел провести одну тренировку.

«Неловко, когда болельщики скандируют мое имя. Нечастый опыт. Я сегодня играл против профессиональных футболистов? Забей! Какие профессиональные футболисты? Профессиональные футболисты не могут проигрывать 1:3 нам. Им стоит закрыться, 100%», — сказал Парадеев в интервью после матча телеграм-каналу «НЕКЛАСИКО».

Также Парадеев поделился эмоциями после матча в своем телеграм-канале.

«Это было весело. Спасибо за вашу поддержку! Получаю незаслуженные лавры. Я считаю, гол забит благодаря филигранному пасу Ежа и отвратительной обороне соперника. Тем не менее гол от моей ноги, что добавляет всей истории абсурдности.

Никогда не любил футбол и не занимался им, но всегда обожал подобного рода угары и приколы над профессиональным и душными организациями. Спасибо всему составу “Амкала”, был рад принять участие в подобного рода мероприятии. Обнял», — написал Парадеев.

Амкал
3:1
Первый тайм: 2:1
Квант
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
5.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Зоркий
Главные тренеры
Виталий Панов
Олег Морозов
Голы
Амкал
Александр Парадеев
7′
Глеб Алексеев
19′
Михаил Прокопьев
90+5′
Квант
Анатолий Демидов
39′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти