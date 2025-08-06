Парадеев призвал «Квант» закрыться после поражения от «Амкала»

«Это было весело. Спасибо за вашу поддержку! Получаю незаслуженные лавры. Я считаю, гол забит благодаря филигранному пасу Ежа и отвратительной обороне соперника. Тем не менее гол от моей ноги, что добавляет всей истории абсурдности.



Никогда не любил футбол и не занимался им, но всегда обожал подобного рода угары и приколы над профессиональным и душными организациями. Спасибо всему составу “Амкала”, был рад принять участие в подобного рода мероприятии. Обнял», — написал Парадеев.