Матч-центр
Вера Опейкина рассудит «Пари НН» и «Ростов» в Кубке России

Судейская бригада во главе с Верой Опейкиной назначена на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Помогать Опейкиной будут ассистенты Алексей Стипиди и Егор Болховитин. Резервным судьей назначен Юрий Карпов, а за VAR будут отвечать Евгений Кукуляк и ассистент Роман Сафьян.

Для 36-летней Опейкиной это первое судейское назначение в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне в качестве главного арбитра она отработала два матча в Кубке России и шесть игр в Первой лиги, показав в общей сложности 29 желтых и одну красную карточку.

Все назначения на 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России

12 августа (вторник)

«Акрон» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): судья — Владислав Целовальников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Зуев.

13 августа (среда)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Максим Перезва. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

«Локомотив» — «Балтика»: судья — Иван Сараев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Александр Гончар.

14 августа (четверг)

«Пари НН» — «Ростов»: судья — Вера Опейкина. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

