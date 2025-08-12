Кубок России по футболу, Лига чемпионов, «Мастерс» в Цинциннати, ЧР по тяжелой атлетике: что смотреть сегодня

Нидерландцы подходят к ответному поединку в стадии фаворитов. В Роттердаме им удалось склонить чашу весов в свою пользу — победный мяч уже в добавленное ко второму тайму время забил алжирский нападающий Анис Хадж-Мусса. Однако теперь «Фенербахче» играет на родном стадионе при горячей поддержке трибун. Наставник турецкой команды Жозе Моуринью наверняка сможет подобрать слова для подопечных — опыта ему не занимать. Во главе «Фейеноорда» Робин ван Перси, который, напротив, лишь набирается тренерской мудрости. Чей коллектив окажется сильнее и пройдет в следующий раунд?