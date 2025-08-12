Кубок России по футболу, Лига чемпионов, «Мастерс» в Цинциннати, ЧР по тяжелой атлетике: что смотреть сегодня

Кубок России по футболу. «Акрон» — ЦСКА, «Зенит» — «Рубин», «Спартак» — «Динамо» Мх
16:00, 18:15, 20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
12 августа пройдут сразу три интересных поединка Кубка России по футболу. В Тольятти приедут футболисты ЦСКА. Обе команды удачно провели первый тур Кубка на прошлой неделе — «Акрон» победил калининградскую «Балтику», которая на старте сезона показывает зрелищный футбол, а армейцы были сильнее «Локомотива», выигравшего все 4 стартовые игры нового сезона РПЛ. Кто будет сильнее сегодня?
«Зенит» в выходные неожиданно уступил грозненскому «Ахмату» и матч с казанцами будет для подопечных Сергея Семака возможностью доказать, что, несмотря на единичные неудачи, команда не находится в кризисе. «Рубин» в последнем матче уступил с крупным счетом ЦСКА. Казанцы будут настроены не потерпеть второе подряд поражение, тем более подопечным Рашида Рахимова в этом сезоне уже удавалось отобрать очки у сине-бело-голубых.
Все громче звучат разговоры о том, что вследствие череды неудачных матчей «Спартак» может отправить в отставку Деяна Станковича. В кубковой игре с махачкалинцами красно-белые наверняка будут стремиться показать яркий футбол и одержать уверенную победу. «Спартак» — фаворит предстоящего поединка, смогут ли махачкалинцы огорчить красно-белых?
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Фенербахче» (Турция) — «Фейеноорд» (Нидерланды)
20:00. Где смотреть: Okko.
Нидерландцы подходят к ответному поединку в стадии фаворитов. В Роттердаме им удалось склонить чашу весов в свою пользу — победный мяч уже в добавленное ко второму тайму время забил алжирский нападающий Анис Хадж-Мусса. Однако теперь «Фенербахче» играет на родном стадионе при горячей поддержке трибун. Наставник турецкой команды Жозе Моуринью наверняка сможет подобрать слова для подопечных — опыта ему не занимать. Во главе «Фейеноорда» Робин ван Перси, который, напротив, лишь набирается тренерской мудрости. Чей коллектив окажется сильнее и пройдет в следующий раунд?
12 августа пройдет еще 9 матчей отборочного раунда Лиги чемпионов. В частности, казахстанский «Кайрат» будет пытаться сохранить добытое на домашней арене преимущество (1:0) в противостоянии с чемпионом Словакии братиславским «Слованом».
Теннис. ATP Masters 1000. Цинциннати (США). Третий круг. Алексей Попырин (Австралия, 26) — Андрей Рублев (Россия, 11)
18:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Андрей Рублев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Теннисисты встречались трижды в рамках АТР-тура. Попырин ведет в очных встречах со счетом 2−1. Австралиец одержал победу в последнем матче между теннисистами, который проходил в финале розыгрыша «Мастерса» в Монреале в 2024 году (6:2, 6:4).
Карен Хачанов на той же стадии будет соперничать с любимцем местной публики Дженсоном Бруксби. «Очень неудобный соперник», — высказался Карен об американце. Ранее теннисисты играли друг с другом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году. Победу со счетом 6:0, 6:3 в том поединке одержал Бруксби. Матч начнется в 21 час по московскому времени.
Чемпионат России по тяжелой атлетике
11:25. Где смотреть: «Матч Страна».
В Санкт-Петербурге проходит первенство страны по тяжелой атлетике. Чемпионат посвящен 140-летию этого вида спорта в нашей стране. Ожидается, что за 4 дня турнира на помост чемпионата России выйдут более 200 спортсменов, включая сильнейших спортсменов страны. 12 августа пройдут соревнования до 96 кг среди мужчин, а также среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Эти соревнования покажет «Матч Страна» начиная с 11:25.