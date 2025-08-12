Матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

И это шанс для «Балтики». Калининградцы тоже проиграли всего один раз — и тоже в Кубке: 1:2 с «Акроном». В РПЛ команда Талалаева создает больше всех моментов и справедливо в первой пятерке. «Балтика» в Кубке выходит смешанным составом, но это не особо сказывается на игре. Тут глубокая скамейка, есть новички-легионеры, которым нужна практика, а главное, есть рабочая система Талалаева. «Балтика» показывает агрессивный футбол, хорошо разрушает чужие атаки и много атакует сама. Подводит только реализация.