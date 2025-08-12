Матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч Кубка России начнется в 20:45 мск и пройдет в Москве на «РЖД Арене». Игру «Локомотив» — «Балтика» в прямом эфире покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» — одно из главных открытий нового сезона. Команда Галактионова умело играет и с топ-клубами, и с аутсайдерами и набирает 100% очков в чемпионате. В Кубке, правда, уже есть поражение от ЦСКА (1:2), но там «железнодорожники» начинали матч вторым составом с Погостновым, Годяевым и Сарвели. Когда же выходит основа с Батраковым, то «Локо» неудержим. Молодой полузащитник феерит на старте сезона, он забил уже 7 голов в 5 матчах. Правда, в Кубке Галактионов может снова поберечь своих лидеров.
И это шанс для «Балтики». Калининградцы тоже проиграли всего один раз — и тоже в Кубке: 1:2 с «Акроном». В РПЛ команда Талалаева создает больше всех моментов и справедливо в первой пятерке. «Балтика» в Кубке выходит смешанным составом, но это не особо сказывается на игре. Тут глубокая скамейка, есть новички-легионеры, которым нужна практика, а главное, есть рабочая система Талалаева. «Балтика» показывает агрессивный футбол, хорошо разрушает чужие атаки и много атакует сама. Подводит только реализация.
«Локомотив» 4 раза встречался с «Балтикой» в сезоне-2023/24. В РПЛ москвичи выиграли дома 3:2 и в гостях 3:1, а в Кубке калининградцы выбили «Локо» в плей-офф, победив в Москве в серии пенальти. Результаты матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, больше шансов победить в основное время у «Локомотива», на такое событие можно поставить за 1,85. Ничья стоит 3,70, победа гостей — 4,40. Эксперты мало сомневаются, что «Локо» забьет и пропустит, на это дают 1,62, а тотал больше 2,5 равен 1,70.