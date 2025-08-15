Футболист «Ростова» удален не за касание груди женщины-арбитра

«За физическое воздействие на арбитра показывается прямая красная карточка. Не знаю, за что была показана вторая желтая карточка, возможно, за недисциплинированные неспортивные действия. Но это не могло быть за физическое воздействие, потому что в таком случае должна быть показана прямая красная.



Сложно сказать, по телевизионной картинке мы видим, что Вера находилась прямо в эпизоде. Она его расценила, у нее были основания показать желтую — небольшой физический контакт, наверное, какие‑то слова. Не берусь назвать это ошибочным решением, потому что основания для показа второй карточки были», — сказал Лапочкин.