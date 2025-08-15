Футболист «Ростова» удален не за касание груди женщины-арбитра

В службе коммуникаций РФС сообщили, что Мохеби получил вторую желтую карточку и был удален за грубую игру в эпизоде с фолом, за который Опейкина назначила штрафной в том эпизоде.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал ситуацию для «Матч ТВ».
«За физическое воздействие на арбитра показывается прямая красная карточка. Не знаю, за что была показана вторая желтая карточка, возможно, за недисциплинированные неспортивные действия. Но это не могло быть за физическое воздействие, потому что в таком случае должна быть показана прямая красная.
Сложно сказать, по телевизионной картинке мы видим, что Вера находилась прямо в эпизоде. Она его расценила, у нее были основания показать желтую — небольшой физический контакт, наверное, какие‑то слова. Не берусь назвать это ошибочным решением, потому что основания для показа второй карточки были», — сказал Лапочкин.
Таким образом, иранец пропустит следующий кубковый матч против махачкалинского «Динамо», который пройдет 27 августа. Для Мохеби это удаление стало первым с момента его переезда в Россию.
После двух туров Кубка России «Ростов» занимает последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Хуан Мануэль Боселли
74′
30
Никита Медведев
16
Ярослав Крашевский
2
Виктор Александров
70
Максим Шнапцев
88′
77
Андрей Ивлев
69′
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
46′
25
Свен Карич
23
Хуан Камило Кастильо
70′
27
Вячеслав Грулев
9
Тьяго Весино
46′
8
Мамаду Майга
29
Лука Веснер Тичич
46′
88
Даниил Лесовой
21
Реналдо Сефас
46′
20
Хуан Мануэль Боселли
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
9
Мохаммад Мохеби
85′
85′
51
Алексей Колтаков
10
Кирилл Щетинин
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
50′
6
Александр Тарасов
73′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
46′
22
Давид Семенчук
91
Антон Шамонин
70′
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
46′
62
Иван Комаров
59
Никита Бабакин
70′
69
Егор Голенков
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти