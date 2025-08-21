Смолов в Кубке России, Лига Европы и матч Шнайдер: что посмотреть сегодня

Ричмонд
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.09
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.71
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.70
П2
1.85
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.30
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.15
П2
6.43
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
4.84
Футбол. Лига конференций
20:00
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.53
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.36
П2
2.03
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.01
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.65
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.29
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.01
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.23
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
14.50
X
7.14
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.86
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.25
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.20
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.26
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Футбол. Лига конференций
22:00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Смолов в Кубке России, Лига Европы и матч Шнайдер: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 21 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Авангард» Курск — Broke Boys

17:00. Где смотреть: Окко Спорт, «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 2-й раунд, 21.08.2025, 17:00
Авангард К
-
Broke Boys
-

Во втором раунде Пути регионов Кубка России пройдет матч между «Авангардом» из Курска и медиакомандой Broke Boys. Встреча состоится на стадионе в Орле.

«Авангард» неудачно начал сезон во Второй лиге. В пяти матчах нового сезона команда Игоря Беляева смогла добыть лишь одну ничью при четырех поражениях. В Кубке России лучшим достижением «Авангарда» стал выход в четвертый раунд Пути регионов в сезоне-2022/23.

Медиакоманда Broke Boys может стать вторым клубом, который пройдет в следующий раунд турнира. Ранее это сделал «Амкал», обыграв «Калугу» (0:1). В первом раунде Пути Регионов Кубка России Broke Boys прошел «Орел» (3:2). Главной новостью связанной с командой стало то, что за Broke Boys выступит чемпион России и бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов. «Авангард» попытается навязать борьбу и обыграть одного из лидеров Медиалиги.

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Риека» — ПАОК

21:45. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Раунд плей-офф, 21.08.2025, 21:45
Риека
-
ПАОК
-

В финале квалификации Лиги Европы хорватская «Риека» в первом матче на своем поле примет греческий ПАОК с Чаловым и Оздоевым в составе.

«Риека» в текущем сезоне сыграет уже пятый матч. В чемпионате Хорватии команда провела три встречи, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. В квалификации ЛЧ «Риека» проиграла «Лудогорцу», но оказалась сильнее ирландского «Шелборна» в квалификации Лиги Европы.

Чемпионат Греции еще не стартовал. ПАОК провел несколько товарищеских встреч и обыграл австрийский «Вольфсберг» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Сможет ли ПАОК пройти «Риеку» и выйти в основную стадию турнира? Ответ узнаем уже сегодня.

Теннис. Женщины. Монтеррей. ¼ финала. Диана Шнайдер (Россия, 22) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21)

00:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поборется за выход в полуфинал турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее с Элизе Мертенс из Бельгии, которая располагается на 21-й строчке мирового рейтинга.

Счет личных встреч между спортсменками 3−2 в пользу Мертенс. В этом сезоне теннисистки встречались дважды. На турнире в Штутгарте победу одержала представительнице Бельгии. Позднее в Риме Шнайдер взяла у соперницы реванш.

Шнайдер попробует выйти в полуфинал заключительного турнира перед US Open и сравнять счет по личным встречам.

