Смолов в Кубке России, Лига Европы и матч Шнайдер: что посмотреть сегодня

Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Авангард» Курск — Broke Boys
17:00. Где смотреть: Окко Спорт, «Матч ТВ».
Во втором раунде Пути регионов Кубка России пройдет матч между «Авангардом» из Курска и медиакомандой Broke Boys. Встреча состоится на стадионе в Орле.
«Авангард» неудачно начал сезон во Второй лиге. В пяти матчах нового сезона команда Игоря Беляева смогла добыть лишь одну ничью при четырех поражениях. В Кубке России лучшим достижением «Авангарда» стал выход в четвертый раунд Пути регионов в сезоне-2022/23.
Медиакоманда Broke Boys может стать вторым клубом, который пройдет в следующий раунд турнира. Ранее это сделал «Амкал», обыграв «Калугу» (0:1). В первом раунде Пути Регионов Кубка России Broke Boys прошел «Орел» (3:2). Главной новостью связанной с командой стало то, что за Broke Boys выступит чемпион России и бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов. «Авангард» попытается навязать борьбу и обыграть одного из лидеров Медиалиги.
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Риека» — ПАОК
21:45. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В финале квалификации Лиги Европы хорватская «Риека» в первом матче на своем поле примет греческий ПАОК с Чаловым и Оздоевым в составе.
«Риека» в текущем сезоне сыграет уже пятый матч. В чемпионате Хорватии команда провела три встречи, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. В квалификации ЛЧ «Риека» проиграла «Лудогорцу», но оказалась сильнее ирландского «Шелборна» в квалификации Лиги Европы.
Чемпионат Греции еще не стартовал. ПАОК провел несколько товарищеских встреч и обыграл австрийский «Вольфсберг» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Сможет ли ПАОК пройти «Риеку» и выйти в основную стадию турнира? Ответ узнаем уже сегодня.
Теннис. Женщины. Монтеррей. ¼ финала. Диана Шнайдер (Россия, 22) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21)
00:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поборется за выход в полуфинал турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее с Элизе Мертенс из Бельгии, которая располагается на 21-й строчке мирового рейтинга.
Счет личных встреч между спортсменками 3−2 в пользу Мертенс. В этом сезоне теннисистки встречались дважды. На турнире в Штутгарте победу одержала представительнице Бельгии. Позднее в Риме Шнайдер взяла у соперницы реванш.
Шнайдер попробует выйти в полуфинал заключительного турнира перед US Open и сравнять счет по личным встречам.