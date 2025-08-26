Глава «Зенита» Медведев сыграет за «Амкал» в Кубке России

«Александр Иванович подтвердил, что будет участвовать 11 сентября. Это будет самый возрастной, самый опытный игрок.



Герман также выходил на представителей Хабиба и Ислама Махачева. Не знаю, чем закончилось. Было буквально день-два назад», — рассказал Панов в выпуске шоу «Это Медиафутбол, бро!».