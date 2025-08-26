Глава «Зенита» Медведев сыграет за «Амкал» в Кубке России

О том, что Медведев примет участие в игре 3-го раунда Пути регионов Кубка России, рассказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов.
«Александр Иванович подтвердил, что будет участвовать 11 сентября. Это будет самый возрастной, самый опытный игрок.
Герман также выходил на представителей Хабиба и Ислама Махачева. Не знаю, чем закончилось. Было буквально день-два назад», — рассказал Панов в выпуске шоу «Это Медиафутбол, бро!».
У Медведева есть опыт участия в матчах Медиалиги: в 68 лет он сыграл за команду «Чисто Питер», созданную при участии «Зенита».
Если Медведев выйдет в матче «Амкала» с «Салютом», он станет самым возрастным игроком в истории Кубка России, но не установит мировой рекорд.
Рекорд Гиннеса принадлежит представителю Египта Эззельдину Бахадеру. В октябре 2020 года в возрасте 74 лет и 348 дней он принял участие в матче своего клуба «6 октября» с «Эль-Аят» (2:3). Прежний рекорд принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику.
Напомним, во втором раунде «Амкал» обыграл «Калугу» со счетом 1:0. За команду сыграл экс-баскетболист НБА Павел Подкользин. С ростом 226 см он стал самым высоким футболистом в мире, сыгравшим в матче на профессиональном уровне.
В третьем раунде Кубка России «Амкал» встретится с белгородским «Салютом».