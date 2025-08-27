Матч «Локомотив» — «Акрон» 28 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол. Кубок России
28.08
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.68
П2
5.60