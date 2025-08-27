Матч «Локомотив» — «Акрон» 28 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В таблице группы D Пути РПЛ после двух туров «Акрон» занимал почетное первое место с 4 очками, а «Локомотив» только третий, набрав 3 очка. Теперь уже понятно, что это настоящая «группа смерти», ведь все участники этого квартета, возможно, как раз за исключением «Акрона», успешно начали сезон. Тут и полидировавший в чемпионате «Локомотив», набравший мощный ход ЦСКА и главный возмутитель спокойствия в лиге «Балтика». У «Акрона» пока 12-е место в РПЛ, но все впереди, зато в Кубке дела пошли лучше. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.