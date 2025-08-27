Матч «Локомотив» — «Акрон» 28 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Юрий Карпов (Петрозаводск). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Локомотив» и «Акрон» провели друг с другом лишь три официальных матча, все за последние два с половиной года и все запоминающиеся. Еще выступая в Первой лиге, «Акрон» сумел преградить «Локомотиву» путь по сетке Кубка России, одолев его в серии послематчевых пенальти (1:1, 7:6 по пен.). Вдвойне памятной та встреча стала, потому что в случае положительного исхода «Локомотив» все равно покинул бы турнир, получив техническое поражение за выход на поле Дмитрия Баринова, который, как выяснилось, не имел права участвовать в матче из-за перебора карточек.
Именно со встречи с «Локомотивом» «Акрон» начал свое выступление в РПЛ. Это был 1-й тур чемпионата-2024/25. И был близок к сенсации, доведя дело до счета 2:2, но победу в концовке красно-зеленым принес гол новичка Дмитрия Воробьева. А еще именно тогда широкая публика увидела в деле будущую звезду «Локо» Алексея Батракова, который забил «Акрону» свой первый гол на «РЖД Арене» (и второй в карьере).
Наконец, в мае этого года «Локомотив» в гостях уверенно переиграл «Акрон» со счетом 4:1. Забавно, что голами у москвичей отличились ровно те же футболисты, что и в матче первого круга: Батраков, Пиняев и Воробьев.
В таблице группы D Пути РПЛ после двух туров «Акрон» занимал почетное первое место с 4 очками, а «Локомотив» только третий, набрав 3 очка. Теперь уже понятно, что это настоящая «группа смерти», ведь все участники этого квартета, возможно, как раз за исключением «Акрона», успешно начали сезон. Тут и полидировавший в чемпионате «Локомотив», набравший мощный ход ЦСКА и главный возмутитель спокойствия в лиге «Балтика». У «Акрона» пока 12-е место в РПЛ, но все впереди, зато в Кубке дела пошли лучше. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом встречи. Коэффициент на его победу — 1.55, на выигрыш «Акрона» можно поставить за 5,40, на ничью в основное время — за 4,60. Вероятность выигрыша «Локо» любым способом, в основное время или по пенальти, предусмотренным регламентов Кубка, — 1,33. «Акрона» — 3,37.