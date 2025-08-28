Артем Дзюба не попал в заявку на матч «Акрона» в Кубке России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Акрона» на матч группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.
«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Попенков, Марадишвили, Лончар, Кузьмин, Дмитриев, Морозов, Бакаев.
В заявке гостей не оказалось нападающего Артема Дзюбы. После матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3) Дзюба сделал громкое заявление в адрес руководства команды из-за отсутствия усиления состава.
