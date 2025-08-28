Артем Дзюба не попал в заявку на матч «Акрона» в Кубке России

Ричмонд
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ноа
0
:
Олимпия Л
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
65.00
X
11.50
П2
1.06
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.05
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.76
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.40
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.34
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.60
П2
7.37
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.83
П2
3.11
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.18
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.15
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.53
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.05
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.46
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.73
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.46
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.28
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
9.50

Артем Дзюба не попал в заявку на матч «Акрона» в Кубке России

28 августа состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Акрон».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Акрона» на матч группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Попенков, Марадишвили, Лончар, Кузьмин, Дмитриев, Морозов, Бакаев.

В заявке гостей не оказалось нападающего Артема Дзюбы. После матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3) Дзюба сделал громкое заявление в адрес руководства команды из-за отсутствия усиления состава.

