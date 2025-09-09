Семь футболистов Broke Boys отравились перед матчем Кубка России

Футболисты отравились в Дивноморске.
«Отравилась половина команды. Причем, ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке». — написал в телеграм-канале президент медиакоманды Дмитрий Егоров.
«7 человек в ауте, и возможно, кто-то еще к ним присоединится», — сообщил один из основателей Broke Boys Артем Кузьмин.
«Сатурн» и Broke Boys сыграют 11 сентября на стадионе в Раменском.
Ранее экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов подтвердил, что сыграет за Broke Boys в матче с «Сатурном».
— Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном», — заявил Дмитрий Егоров в эфире подкаста SMOL FM.
— С «Сатурном» — готов. Я больше скажу: я позвонил в футбольный клуб «Динамо» — пока неофициальная информация, надо с Валерием Георгиевичем согласовать. Попросился с 1 сентября с ними потренироваться, — ответил Смолов.
Смолов уже провел за Broke Boys один матч в рамках второго тура Пути регионов Кубка России с курским «Авангардом» (2:1). Футболист отметился голом в этой встрече.