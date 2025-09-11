Ричмонд
Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев вошел в стартовый состав медиафутбольного клуба «Амкал», сообщила пресс-служба медиакоманды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 сентября 70‑летний Медведев вышел в стартовом составе медиафутбольного клуба «Амкал» на матч Пути регионов Кубка России против белгородского «Салюта» и установил рекорд турнира. За 23 минуты, которые Медведев провел на поле, у него 3 касания мяча (одно из них с центра поля) и 2 нарушения. Медведева заменил Леон Сабуа.

После дебюта в Кубке России Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

Главный тренер медиакоманды «Амкал» Виталий Панов объяснил позицию, на которой в матче с «Салютом» из Белгорода играет Медведев.

«Для нас важен результат. Сейчас мы являемся той командой, у которой получаются и инфоповоды, и результаты. Двигаемся в том же направлении. Сегодня у нас вышел Александр Иванович Медведев, “десятка”, под нападающими. Будет очень интересно. Если оценивать по десятибальной шкале, то “Амкал” находится в форме на восемь», — цитирует Панов «Матч ТВ».

Самым возрастным игроком в истории мирового футбола является египтянин Эззельдин Бахадер. 7 марта 2020 года он в возрасте 74 лет 125 дней принял участие в матче в Каире, сыграв за клуб «6 октября», после чего был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В этой же встрече Бахадер смог реализовать пенальти.

В конце августа 2025 года Александр Медведев, занимавший должность председателя правления «Зенита» с февраля 2019 года, стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления «Зенита». На посту руководителя Медведева сменил экс-футболист петербургского клуба Константин Зырянов.