«Краснодар» не может покинуть Самару из-за закрытия аэропорта

«Краснодар» не может вылететь из Самары в Краснодар из‑за закрытия местного аэропорта Курумоч. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Накануне «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в выездном матче 4‑го тура Пути РПЛ Кубка России.

Самолет с футболистами команды должен был вылететь из Самары в Краснодар в 11:00 по московскому времени, однако вылет был перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.

Самарский аэропорт не выпускал и не принимал самолеты с 08:00 по московскому времени из-за опасности атаки беспилотников. Введение ограничения были сняты в 10:30 по московскому времени. Таким образом, самолет с футболистами «Краснодара» должен вылететь в ближайшие часы.

Матч с «Крыльями Советов» — первый за долгое время, на который команда из Краснодара отправилась прямым рейсом из городского аэропорта. 11 сентября Международный аэропорт Краснодар возобновил свою работу после более чем трехлетнего перерыва. Ранее «Краснодару» и другим клубам РПЛ приходилось летать через соседние города, а затем добираться до столицы Кубани на автобусе. Несмотря на логистические проблемы, в прошлом сезоне «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на три очка «Балтику» и «Локомотив». В воскресенье, 21 сентября, команда Мурада Мусаева дома сыграют с «Зенитом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Кубок России, Группа B
17.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Голы
Крылья Советов
Сергей Божин
(Владимир Игнатенко)
83′
Краснодар
Данила Козлов
(Гаэтан Перрен)
14′
Дуглас Аугусту
(Джон Кордоба)
62′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
86′
9
Алексей Сутормин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
76′
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
63′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
63′
91
Владимир Игнатенко
21
Дмитрий Иванисеня
76′
77
Ильзат Ахметов
8
Максим Витюгов
19′
26
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+2′
17
Валентин Пальцев
8
Данила Козлов
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
59
Артем Хмарин
59′
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
45+2′
59′
66
Дуглас Аугусту
9
Джон Кордоба
55′
70′
67
Казбек Мукаилов
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
2
Виталий Стежко
43′
46′
3
Тормена
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
2
2
Удары в створ
1
1
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти