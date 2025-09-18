«Краснодар» не может покинуть Самару из-за закрытия аэропорта

Матч с «Крыльями Советов» — первый за долгое время, на который команда из Краснодара отправилась прямым рейсом из городского аэропорта. 11 сентября Международный аэропорт Краснодар возобновил свою работу после более чем трехлетнего перерыва. Ранее «Краснодару» и другим клубам РПЛ приходилось летать через соседние города, а затем добираться до столицы Кубани на автобусе. Несмотря на логистические проблемы, в прошлом сезоне «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.