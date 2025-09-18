«Краснодар» не может покинуть Самару из-за закрытия аэропорта

Накануне «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в выездном матче 4‑го тура Пути РПЛ Кубка России.
Самолет с футболистами команды должен был вылететь из Самары в Краснодар в 11:00 по московскому времени, однако вылет был перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.
Самарский аэропорт не выпускал и не принимал самолеты с 08:00 по московскому времени из-за опасности атаки беспилотников. Введение ограничения были сняты в 10:30 по московскому времени. Таким образом, самолет с футболистами «Краснодара» должен вылететь в ближайшие часы.
Матч с «Крыльями Советов» — первый за долгое время, на который команда из Краснодара отправилась прямым рейсом из городского аэропорта. 11 сентября Международный аэропорт Краснодар возобновил свою работу после более чем трехлетнего перерыва. Ранее «Краснодару» и другим клубам РПЛ приходилось летать через соседние города, а затем добираться до столицы Кубани на автобусе. Несмотря на логистические проблемы, в прошлом сезоне «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на три очка «Балтику» и «Локомотив». В воскресенье, 21 сентября, команда Мурада Мусаева дома сыграют с «Зенитом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Сергей Божин
(Владимир Игнатенко)
83′
Данила Козлов
(Гаэтан Перрен)
14′
Дуглас Аугусту
(Джон Кордоба)
62′
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
86′
9
Алексей Сутормин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
76′
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
63′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
63′
91
Владимир Игнатенко
21
Дмитрий Иванисеня
76′
77
Ильзат Ахметов
8
Максим Витюгов
19′
26
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
90+2′
17
Валентин Пальцев
8
Данила Козлов
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
59
Артем Хмарин
59′
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
45+2′
59′
66
Дуглас Аугусту
9
Джон Кордоба
55′
70′
67
Казбек Мукаилов
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
2
Виталий Стежко
43′
46′
3
Тормена
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти