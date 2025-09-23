Кубок России, матчи КХЛ, финал в Ханчжоу: что посмотреть сегодня

У Бублика есть однозначные шансы победить. Он в текущем сезоне показывает стабильный результат и даже не так давно обыграл одного из лидеров мирового рейтинга Янника Синнера. Более того, он стал четвертым теннисистом за сезон, который дошел до финала на всех покрытиях. Отметим также, что у Руае меньше опыта игры в этом сезоне, чем у его соперника. Для него это первый финал за год.