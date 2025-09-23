Кубок России, матчи КХЛ, финал в Ханчжоу: что посмотреть сегодня

Кубок России. «Broke Boys» — «Сокол»
Где смотреть: Окко, Матч ТВ.
Сегодня пройдут матчи 1/32 финала Кубка России. Всего болельщики увидят две игры:
«Broke Boys» — «Сокол».
ПСК — «Урал».
Наиболее интересной встречей по мнению букмекеров и спортивных СМИ будет матч «Broke Boys» — «Сокол».
«Broke Boys» — известная команда и победитель Медиалиги. В прошлом сезоне футболисты прошли только первый раунд Кубка России, в этот раз у них за плечами уже три этапа. При этом, в предстоящей встрече, команда все же больше аутсайдер, чем фаворит, хотя и списывать со счетов ее нельзя.
Больше вероятности победить у саратовского «Сокола». Команда превосходит соперника по подготовке и уровню игры. У саратовцев есть шанс начать беспроигрышную серию, тем более, что в Первой лиге «Сокол» как раз прервал серию из 11 поражений подряд. Однако загвоздка в составе, который выйдет на поле в предстоящей игре.
Матчи КХЛ. Расписание игрового дня 23 сентября
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
В будни в КХЛ не так много матчей, как в выходные. Сегодня любителей хоккея ждут две встречи, которые пройдут в Магнитогорске и Санкт-Петербурге.
«Металлург» — «Спартак’в 17:00 мск.
СКА — «Авангард» в 19:30 мск.
Наиболее интересной встречей для зрителей, на мой взгляд, будет матч петербуржцев и омичей. Обе команды в минувшем сезоне и межсезонье пережили серьезные изменения в составе и в тренерском штабе. Игорь Ларионов по-прежнему пока пытается выстроить новый СКА, а «Авангард» старается выбить себе сильнейший состав. Подтверждением тому служит недавнее объявление о подписании Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева».
Если обращаться к статистике, то это пока две самые забивающие команды в КХЛ. Вероятно, их матч получится весьма результативным. Вопрос больше в обороне — у кого она крепче на данный момент.
Финал АТР 250 в Ханчжоу. Валентин Руае — Александр Бублик
Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.
Пока в теннисе «передышка» между более крупными турнирами, казахстанский теннисист отправился в Китай, пытать удачу в турнире среднего уровня. К слову, на более ранних этапах в этом соревновании участвовали еще и Андрей Рублев с Даниилом Медведевым, но не прошли выше ¼ финала.
У Бублика есть однозначные шансы победить. Он в текущем сезоне показывает стабильный результат и даже не так давно обыграл одного из лидеров мирового рейтинга Янника Синнера. Более того, он стал четвертым теннисистом за сезон, который дошел до финала на всех покрытиях. Отметим также, что у Руае меньше опыта игры в этом сезоне, чем у его соперника. Для него это первый финал за год.