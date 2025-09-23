Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.83
П2
8.00
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.26
П2
3.41
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.10
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2

Кубок России, матчи КХЛ, финал в Ханчжоу: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 23 сентября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кубок России. «Broke Boys» — «Сокол»

Где смотреть: Окко, Матч ТВ.

Сегодня пройдут матчи 1/32 финала Кубка России. Всего болельщики увидят две игры:

«Broke Boys» — «Сокол».

ПСК — «Урал».

Наиболее интересной встречей по мнению букмекеров и спортивных СМИ будет матч «Broke Boys» — «Сокол».

«Broke Boys» — известная команда и победитель Медиалиги. В прошлом сезоне футболисты прошли только первый раунд Кубка России, в этот раз у них за плечами уже три этапа. При этом, в предстоящей встрече, команда все же больше аутсайдер, чем фаворит, хотя и списывать со счетов ее нельзя.

Больше вероятности победить у саратовского «Сокола». Команда превосходит соперника по подготовке и уровню игры. У саратовцев есть шанс начать беспроигрышную серию, тем более, что в Первой лиге «Сокол» как раз прервал серию из 11 поражений подряд. Однако загвоздка в составе, который выйдет на поле в предстоящей игре.

Матчи КХЛ. Расписание игрового дня 23 сентября

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

В будни в КХЛ не так много матчей, как в выходные. Сегодня любителей хоккея ждут две встречи, которые пройдут в Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

«Металлург» — «Спартак’в 17:00 мск.

СКА — «Авангард» в 19:30 мск.

Наиболее интересной встречей для зрителей, на мой взгляд, будет матч петербуржцев и омичей. Обе команды в минувшем сезоне и межсезонье пережили серьезные изменения в составе и в тренерском штабе. Игорь Ларионов по-прежнему пока пытается выстроить новый СКА, а «Авангард» старается выбить себе сильнейший состав. Подтверждением тому служит недавнее объявление о подписании Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева».

Если обращаться к статистике, то это пока две самые забивающие команды в КХЛ. Вероятно, их матч получится весьма результативным. Вопрос больше в обороне — у кого она крепче на данный момент.

Финал АТР 250 в Ханчжоу. Валентин Руае — Александр Бублик

Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.

Пока в теннисе «передышка» между более крупными турнирами, казахстанский теннисист отправился в Китай, пытать удачу в турнире среднего уровня. К слову, на более ранних этапах в этом соревновании участвовали еще и Андрей Рублев с Даниилом Медведевым, но не прошли выше ¼ финала.

У Бублика есть однозначные шансы победить. Он в текущем сезоне показывает стабильный результат и даже не так давно обыграл одного из лидеров мирового рейтинга Янника Синнера. Более того, он стал четвертым теннисистом за сезон, который дошел до финала на всех покрытиях. Отметим также, что у Руае меньше опыта игры в этом сезоне, чем у его соперника. Для него это первый финал за год.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше