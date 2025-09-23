Ричмонд
Один из лидеров Первой лиги с трудом обыграл любителей в Кубке

«Урал» победил в четвертом раунде Кубка России ПСК из станицы Динская со счетом 2:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

«Урал» пробился в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Екатеринбургский клуб со счетом 2:1 обыграл любительский клуб ПСК в выездном матче. Все три гола были забиты в первом тайме. В составе «Урала» по голу забили Никита Морозов и Виталий Бондарев. У хозяев отличился Данила Козенов.

Клуб из Екатеринбурга стал первым участником 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

До четвертого раунда Кубка дошли еще несколько любительских клубов: «Фанком» (Киров) и «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск), а также Broke Boys и «Амкал» из Медиалиги. На этой стадии они сыграют с командами из Первой лиги: «Фанком» встретится с «Уфой», «Кристалл-МЭЗТ» — с московским «Торпедо», Broke Boys — с саратовским «Соколом», «Амкал» — с красноярским «Енисеем». В прошлом сезоне из непрофессиональных клубов до четвертого раунда дошел только «Амкал».

После 11 туров Первой лиги «Урал» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на два балла отставая от лидирующего костромского «Спартака». В понедельник, 29 сентября, подопечные Мирослава Ромащенко дома сыграют с клубом «СКА-Хабаровск».

ПСК
1:2
Первый тайм: 1:2
Урал
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
23.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Владимир Кухлевский
Мирослав Ромащенко
Голы
ПСК
Данила Козенов
39′
Урал
Никита Морозов
30′
Виталий Бондарев
36′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти