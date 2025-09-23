Один из лидеров Первой лиги с трудом обыграл любителей в Кубке

До четвертого раунда Кубка дошли еще несколько любительских клубов: «Фанком» (Киров) и «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск), а также Broke Boys и «Амкал» из Медиалиги. На этой стадии они сыграют с командами из Первой лиги: «Фанком» встретится с «Уфой», «Кристалл-МЭЗТ» — с московским «Торпедо», Broke Boys — с саратовским «Соколом», «Амкал» — с красноярским «Енисеем». В прошлом сезоне из непрофессиональных клубов до четвертого раунда дошел только «Амкал».