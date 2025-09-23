Один из лидеров Первой лиги с трудом обыграл любителей в Кубке

«Урал» пробился в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Екатеринбургский клуб со счетом 2:1 обыграл любительский клуб ПСК в выездном матче. Все три гола были забиты в первом тайме. В составе «Урала» по голу забили Никита Морозов и Виталий Бондарев. У хозяев отличился Данила Козенов.
Клуб из Екатеринбурга стал первым участником 1/16 финала Пути регионов Кубка России.
До четвертого раунда Кубка дошли еще несколько любительских клубов: «Фанком» (Киров) и «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск), а также Broke Boys и «Амкал» из Медиалиги. На этой стадии они сыграют с командами из Первой лиги: «Фанком» встретится с «Уфой», «Кристалл-МЭЗТ» — с московским «Торпедо», Broke Boys — с саратовским «Соколом», «Амкал» — с красноярским «Енисеем». В прошлом сезоне из непрофессиональных клубов до четвертого раунда дошел только «Амкал».
После 11 туров Первой лиги «Урал» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на два балла отставая от лидирующего костромского «Спартака». В понедельник, 29 сентября, подопечные Мирослава Ромащенко дома сыграют с клубом «СКА-Хабаровск».
Владимир Кухлевский
Мирослав Ромащенко
Данила Козенов
39′
Никита Морозов
30′
Виталий Бондарев
36′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти