«Уфа» оспорила поражение в Кубке России от любительского клуба

24 сентября «Фанком» обыграл «Уфу» в серии послематчевых пенальти — 1:1 (5:3 — по пен.). В составе кировской команды на 68‑й минуте на поле появился Артем Федчук.
В марте 2024 года 30‑летний футболист был дисквалифицирован на год во всех соревнованиях под эгидой РФС из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате 10 миллионов рублей его бывшему клубу «Чайке». В апреле 2025 года КДК дисквалифицировал Федчука до момента исполнения решения CAS.
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС получил от «Уфы» протест на результат матча четвертого раунда Кубка России против кировского «Фанкома». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
— «Уфа» подала протест на участие Федчука в матче, рассмотрим этот вопрос в четверг, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, который в Суперфинале обыграл «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).