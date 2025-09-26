«Уфа» оспорила поражение в Кубке России от любительского клуба

В марте 2024 года 30‑летний футболист был дисквалифицирован на год во всех соревнованиях под эгидой РФС из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате 10 миллионов рублей его бывшему клубу «Чайке». В апреле 2025 года КДК дисквалифицировал Федчука до момента исполнения решения CAS.