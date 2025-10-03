КДК присудил поражение «Фанкому» в кубковом матче с «Уфой»

«Мы удовлетворили протест Уфы. Мы аннулировали результат матча. И присудили поражение “Фанкому” со счетом 0:3. За участие в матчах до этого “Фанком” оштрафован на 25 и 50 тысяч рублей соответственно. От Федчука есть объяснительная, где он пишет о том, что не знал о своей дисквалификации. Когда мы привели все документы и скриншот о том, что он был уведомлен, он промолчал», — сказал Григорьянц.