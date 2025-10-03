КДК присудил поражение «Фанкому» в кубковом матче с «Уфой»

24 сентября «Фанком» обыграл «Уфу» в серии послематчевых пенальти — 1:1 (5:3 — по пен.). В составе кировской команды на 68‑й минуте на поле появился Артем Федчук. Позднее «Уфа» подала протест на результат встречи из‑за участия в ней упомянутого футболиста.
В марте 2024 года 30‑летний Артем Федчук был дисквалифицирован на год во всех соревнованиях под эгидой РФС из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате 10 миллионов рублей его бывшему клубу «Чайке». В апреле 2025 года КДК дисквалифицировал Федчука до момента исполнения решения CAS.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что каждый клуб несет ответственность за правомерное участие игроков и лиц клуба. Клуб должен отслеживать факты дисквалификации.
«Мы удовлетворили протест Уфы. Мы аннулировали результат матча. И присудили поражение “Фанкому” со счетом 0:3. За участие в матчах до этого “Фанком” оштрафован на 25 и 50 тысяч рублей соответственно. От Федчука есть объяснительная, где он пишет о том, что не знал о своей дисквалификации. Когда мы привели все документы и скриншот о том, что он был уведомлен, он промолчал», — сказал Григорьянц.
В матче пятого раунда Кубка России «Уфа» в гостях сыграет с «Енисеем».