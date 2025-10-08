Минспорта рассмотрит запрет на игру легионеров в Кубке России

По информации источника, предложение о запрете на игру легионеров в Кубке России было озвучено на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Предполагается, что в матчах Кубка смогут выступать только те футболисты, которые имеют право играть за сборную России. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что эта инициатива будет проработана.