Минспорта рассмотрит запрет на игру легионеров в Кубке России

Министерство спорта России может ввести запрет на участие легионеров в матчах Кубка России, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, предложение о запрете на игру легионеров в Кубке России было озвучено на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Предполагается, что в матчах Кубка смогут выступать только те футболисты, которые имеют право играть за сборную России. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что эта инициатива будет проработана.

В начале августа этого года министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Он заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Ожидается, что лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточаться постепенно, начиная со следующего сезона.

На данный момент в заявках клубов РПЛ числится 177 иностранных игроков, что составляет чуть меньше 40% от общего числа футболистов.

Дегтяреву 44 года, в мае 2024 года он занял пост министра спорта России, сменив Олега Матыцина. Позднее он стал во главе и Олимпийского комитета России. В декабре 2024-го Дегтярев сменил Станислава Позднякова, который возглавлял ОКР с 2018 года.