Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» 21 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» начнется в 18:00 мск и пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
В Кубке России на этой неделе пройдут заключительные матчи группового этапа. «Спартак» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Вопрос только в том, кто займет первое место в группе. После 5 матчей на первой строчке сенсационно расположились махачкалинцы, в их активе 13 очков. У красно-белых 10 баллов, сегодня им нужна победа в основное время, тогда они опередят «Динамо».
Впрочем, возможно, «Спартаку» сейчас не до Кубка России. Слухи об увольнении Станковича возникают все чаще, уже называют имя его преемника — 52-летний Луис Гарсия Пласа из Испании. «Спартак» только что провел тяжелый матч против «Ростова». Красно-белые остались в меньшинстве еще в первом тайме и отыгрались с 0:1 благодаря голу Барко. Тяжелую травму колена получил Бабич. Еще один защитник Джику пропустит следующий тур из-за дисквалификации, но в Кубке может выйти.
«Динамо» в выходные уступило «Краснодару» 0:2, хотя моменты, чтобы забить, у махачкалинцев были. Главный тренер Биджиев остался доволен игрой команды во втором тайме. У клуба из Дагестана при этом 5 матчей без побед. Как и в прошлом сезоне, в играх «Динамо» случается мало голов, тотал меньше 2,5 прошел в последних 5 матчах. Со «Спартаком» махачкалинцы играли дважды в этом сезоне. В чемпионате они проиграли 0:1, а в Кубке выиграли по пенальти после 1:1 в основное время.
Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» в этой встрече. Победа красно-белых в основное время стоит 1,90. На ничью можно поставить за 3,50, а на победу «Динамо» — за 4,50. Много голов тут не ждут, тотал меньше 2,5 оценивается в 1,78.