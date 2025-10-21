Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» 21 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Динамо» в выходные уступило «Краснодару» 0:2, хотя моменты, чтобы забить, у махачкалинцев были. Главный тренер Биджиев остался доволен игрой команды во втором тайме. У клуба из Дагестана при этом 5 матчей без побед. Как и в прошлом сезоне, в играх «Динамо» случается мало голов, тотал меньше 2,5 прошел в последних 5 матчах. Со «Спартаком» махачкалинцы играли дважды в этом сезоне. В чемпионате они проиграли 0:1, а в Кубке выиграли по пенальти после 1:1 в основное время.