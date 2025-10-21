Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.85
П2
1.84
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.42
П2
5.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» 21 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 21 октября, «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» начнется в 18:00 мск и пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

В Кубке России на этой неделе пройдут заключительные матчи группового этапа. «Спартак» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Вопрос только в том, кто займет первое место в группе. После 5 матчей на первой строчке сенсационно расположились махачкалинцы, в их активе 13 очков. У красно-белых 10 баллов, сегодня им нужна победа в основное время, тогда они опередят «Динамо».

Впрочем, возможно, «Спартаку» сейчас не до Кубка России. Слухи об увольнении Станковича возникают все чаще, уже называют имя его преемника — 52-летний Луис Гарсия Пласа из Испании. «Спартак» только что провел тяжелый матч против «Ростова». Красно-белые остались в меньшинстве еще в первом тайме и отыгрались с 0:1 благодаря голу Барко. Тяжелую травму колена получил Бабич. Еще один защитник Джику пропустит следующий тур из-за дисквалификации, но в Кубке может выйти.

«Динамо» в выходные уступило «Краснодару» 0:2, хотя моменты, чтобы забить, у махачкалинцев были. Главный тренер Биджиев остался доволен игрой команды во втором тайме. У клуба из Дагестана при этом 5 матчей без побед. Как и в прошлом сезоне, в играх «Динамо» случается мало голов, тотал меньше 2,5 прошел в последних 5 матчах. Со «Спартаком» махачкалинцы играли дважды в этом сезоне. В чемпионате они проиграли 0:1, а в Кубке выиграли по пенальти после 1:1 в основное время.

Результаты всех матчей и календарь Кубка России вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» в этой встрече. Победа красно-белых в основное время стоит 1,90. На ничью можно поставить за 3,50, а на победу «Динамо» — за 4,50. Много голов тут не ждут, тотал меньше 2,5 оценивается в 1,78.

Футбол. Кубок России
21.10
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89