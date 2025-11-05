Мостовой: Надеюсь, «Спартак» доберется до Суперфинала Кубка

— Кто разбирается в футболе, понимает, что наверху будут те, кто имеет высокий потенциал, то есть команды из первой шестерки РПЛ. Они и пройдут в полуфиналы. Кто может выиграть? Непросто ответить. Прогнозы хорошо делать уже после матчей. Надеюсь, мой любимый «Спартак» доберется до финала, буду держать кулаки.
— С новым тренером или со старым?
— Было бы неплохо, чтобы с новым тренером. Но до финала еще много месяцев, — передает слова Мостового «Матч ТВ».
6 ноября «Спартак» сыграет в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России сыграет против «Локомотива». Ответный поединок состоится 26 ноября.
После 14 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в Российской Премьер-лиге. Возглавляемая Деяном Станковичем отстает от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.