Мостовой: Надеюсь, «Спартак» доберется до Суперфинала Кубка

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что будет держать кулаки за выход красно‑белых в Суперфинал Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Кто разбирается в футболе, понимает, что наверху будут те, кто имеет высокий потенциал, то есть команды из первой шестерки РПЛ. Они и пройдут в полуфиналы. Кто может выиграть? Непросто ответить. Прогнозы хорошо делать уже после матчей. Надеюсь, мой любимый «Спартак» доберется до финала, буду держать кулаки.

— С новым тренером или со старым?

— Было бы неплохо, чтобы с новым тренером. Но до финала еще много месяцев, — передает слова Мостового «Матч ТВ».

6 ноября «Спартак» сыграет в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России сыграет против «Локомотива». Ответный поединок состоится 26 ноября.

После 14 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в Российской Премьер-лиге. Возглавляемая Деяном Станковичем отстает от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.

