Овечкин против Малкина, «Спартак» против «Локомотива»: что смотреть сегодня

Арина Соболенко подошла к заключительному туру группового этапа с двумя победами, но пока еще не гарантировала участие в плей-офф. Для этого ей необходимо победить сегодня Кори Гауфф. Если Арина проиграет американке, cудьба мест в плей-офф будет зависеть и от исхода другого поединка: Джессика Пегула — Жасмин Паолини. Соболенко и Гауфф ранее играли 11 раз, и небольшой перевес по личным встречам в пользу Гауфф — 6−5. В этом сезоне девушки сошлись на корте дважды, причём оба раза — в финалах. На «тысячнике» Мадриде сильнее оказалась Соболенко, а на «Ролан Гаррос» — американка.