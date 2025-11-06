Ричмонд
Овечкин против Малкина, «Спартак» против «Локомотива»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 6 ноября, которые стоит посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 3)

18:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Арина Соболенко подошла к заключительному туру группового этапа с двумя победами, но пока еще не гарантировала участие в плей-офф. Для этого ей необходимо победить сегодня Кори Гауфф. Если Арина проиграет американке, cудьба мест в плей-офф будет зависеть и от исхода другого поединка: Джессика Пегула — Жасмин Паолини. Соболенко и Гауфф ранее играли 11 раз, и небольшой перевес по личным встречам в пользу Гауфф — 6−5. В этом сезоне девушки сошлись на корте дважды, причём оба раза — в финалах. На «тысячнике» Мадриде сильнее оказалась Соболенко, а на «Ролан Гаррос» — американка.

Футбол. Кубок России. Четвертьфинал. Первый матч. «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва)

18:45. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 6.11.2025, 19:30
Спартак
-
Локомотив
-

На стадии группового этапа «Спартак» с 13 очками занял первое место в группе C, опередив «Ростов», «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». «Локомотив» пропустил вперед ЦСКА и расположился на второй строчке в квартете D. Участник полуфинала Пути РПЛ определится по итогам двух встреч. Ответный поединок запланирован на 26 ноября.

За всю историю «Спартак» и «Локомотив» провели 180 личных встреч. На счету красно-белых 98 побед, красно-зеленые были сильнее в 43 матчах, еще 39 игр завершились вничью. В нынешнем сезоне соперники встречались однажды, когда успеха добились подопечные Михаила Галактионова — 4:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва)

18:50. Где смотреть: «КХЛ ТВ».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 10, 6.11.2025, 19:00
Локомотив
-
Спартак
-

Действующий чемпион «Локомотив» вернул себе лидерство в Западной конференции, но ему на пятки наступают сразу несколько клубов, а «Торпедо» и вовсе набрало столько же очков, уступая только по дополнительным показателям. «Локомотиву» предстоит матч со «Спартаком», который в Ярославле завершает выездную серию после двух встреч в Сочи, где москвичи обменялись победами с хозяевами льда.

В последних семи встречах подопечные Боба Хартли допустили лишь одну осечку, уступив «Ак Барсу» — 0:1, при этом они обыграли ЦСКА — 4:1, дважды СКА — 3:1 и 3:2, «Динамо» — 3:2, «Ладу» — 3:2, а также «Салават Юлаев» — 4:1. Столь продуктивный отрезок позволил «Локомотиву» вернуться на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» тяжело начал нынешний регулярный чемпионат, когда проиграл в шести из девяти стартовых встречах, однако постепенно красно-белые стали прибавлять. В 13 последующих матчах подопечные Алексея Жамнова одержали девять побед при четырёх поражениях. Сможет ли сегодня «Спартак» отобрать очки у чемпиона?

Лига Европы. 4-й тур. ПАОК — «Янг Бойз»

23:00. Где смотреть: Okko Спорт.

Лидер чемпионата Греции демонстрирует яркую и уверенную игру, как в национальном первенстве, так и в еврокубках. В третьем туре Лиги Европы ПАОК на выезде обыграл французский «Лилль» со счетом 4:3, За команду из Салоников играют Магомед Оздоев и Федор Чалов. В активе ПАОКа 4 очка. «Янг Бойз» в первом матче турнира крупно проиграли другой греческой команде — «Панатинаикосу» (1:4). Но затем швейцарца обыграли «Лудогорец» и ФКСБ (нынешнее название румынского клуба «Стяуа»). Какая из команд будет сильнее сегодня?

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

03:30 (в ночь на пятницу). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 5, 7.11.2025, 3:00
Питтсбург
-
Вашингтон
-

На стадионе «PPG Paints Arena» в Питтсбурге сойдутся команды «Питтсбург» и «Вашингтон». «Пингвины» удачно стартовали в новом сезоне. В настоящий момент занимают второе место в Столичном дивизионе. Однако в последних двух матчах Евгений Малкин с партнерами уступили «Виннипегу» и «Торонто». 39-летний центральный нападающий из России набрал 19 (3+16) очков и в гонке бомбардиров НХЛ занимает второе место. Столичной команде накануне удалось прервать серию из 4 поражений подряд — был обыгран «Сент-Луис». А Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В минувшем сезоне «Питтсбург» и «Вашингтон» встречались друг с другом четыре раза и обменялись двум. Какая из команд будет сильнее на этот раз?

