Матч «Спартак» — «Локомотив» 6 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.69
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.42
П2
6.46
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.83
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.40
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.23
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.60
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.11
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
6.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.52
X
4.03
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.78
П2
3.63
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
9.40
X
5.00
П2
1.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.92
П2
6.96
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.79
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
4.50

Матч «Спартак» — «Локомотив» 6 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 6 ноября, состоится первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Проиграв в минувшем туре РПЛ в Краснодаре, «Спартак» совсем отстал от лидеров чемпионата, но Кубок дает реальную возможность побороться за трофей в случае успешного продвижения по сетке пути РПЛ или даже вылета в Путь регионов. Соперник у красно-белых серьезнейший. «Локомотив» по сезону идет гораздо лучше, Михаила Галактионова расхваливают за успешную игру составом, почти полностью состоящим из российских футболистов, но после поражения от «Зенита» субботу, железнодорожники выпали из первой тройки.

Групповой турнир Пути РПЛ оба московских клуба прошли одинаково хорошо, набрав по 13 очков. Только «Спартаку» этого хватило для первого места в группе С, а «Локо» довольствовался вторым, пропустив по дополнительным показателям в лидеры группы D ЦСКА. Теперь они сразятся в двухматчевом противостоянии за выход в полуфинал Пути РПЛ на лучшую команду в паре «Зенит» — «Динамо», а проигравший отправится во 2-й этап четвертьфинала Пути регионов, где могут попасться более экзотические соперники. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

В рамках чемпионата «Спартак» и «Локомотив» встречались уже довольно давно, в 4-м туре, и подопечные Михаила Галактионова переиграли дружину Деяна Станковича на «РЖД Арене» со счетом 4:2. До середины второго тайма шла увлекательная перестрелка, а исход единолично решил Алексей Батраков, прихлопнувший «Спартак» хет-триком. Хотелось бы, чтобы и в двух ноябрьских матчах Кубка красно-белые и красно-зеленые выдали такое же яркое зрелище. С учетом плотного календаря, составы, как водится в Кубке, наверняка будут смешанными, но тем интереснее.

В сегодняшней игре букмекеры отдают небольшой перевес по шансам «Спартаку». На победу хозяев принимают ставки с коэффициентом 2,07, а на выигрыш гостей — 3,65, как и на ничью, которая возможна перед ответной игрой. А на выход в полуфинал коэффициенты практически равны: 1,87 на «Спартак» и 1,94 на «Локомотив».

