Матч «Спартак» — «Локомотив» 6 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Проиграв в минувшем туре РПЛ в Краснодаре, «Спартак» совсем отстал от лидеров чемпионата, но Кубок дает реальную возможность побороться за трофей в случае успешного продвижения по сетке пути РПЛ или даже вылета в Путь регионов. Соперник у красно-белых серьезнейший. «Локомотив» по сезону идет гораздо лучше, Михаила Галактионова расхваливают за успешную игру составом, почти полностью состоящим из российских футболистов, но после поражения от «Зенита» субботу, железнодорожники выпали из первой тройки.
Групповой турнир Пути РПЛ оба московских клуба прошли одинаково хорошо, набрав по 13 очков. Только «Спартаку» этого хватило для первого места в группе С, а «Локо» довольствовался вторым, пропустив по дополнительным показателям в лидеры группы D ЦСКА. Теперь они сразятся в двухматчевом противостоянии за выход в полуфинал Пути РПЛ на лучшую команду в паре «Зенит» — «Динамо», а проигравший отправится во 2-й этап четвертьфинала Пути регионов, где могут попасться более экзотические соперники. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
В рамках чемпионата «Спартак» и «Локомотив» встречались уже довольно давно, в 4-м туре, и подопечные Михаила Галактионова переиграли дружину Деяна Станковича на «РЖД Арене» со счетом 4:2. До середины второго тайма шла увлекательная перестрелка, а исход единолично решил Алексей Батраков, прихлопнувший «Спартак» хет-триком. Хотелось бы, чтобы и в двух ноябрьских матчах Кубка красно-белые и красно-зеленые выдали такое же яркое зрелище. С учетом плотного календаря, составы, как водится в Кубке, наверняка будут смешанными, но тем интереснее.
В сегодняшней игре букмекеры отдают небольшой перевес по шансам «Спартаку». На победу хозяев принимают ставки с коэффициентом 2,07, а на выигрыш гостей — 3,65, как и на ничью, которая возможна перед ответной игрой. А на выход в полуфинал коэффициенты практически равны: 1,87 на «Спартак» и 1,94 на «Локомотив».