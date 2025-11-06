Матч «Спартак» — «Локомотив» 6 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Групповой турнир Пути РПЛ оба московских клуба прошли одинаково хорошо, набрав по 13 очков. Только «Спартаку» этого хватило для первого места в группе С, а «Локо» довольствовался вторым, пропустив по дополнительным показателям в лидеры группы D ЦСКА. Теперь они сразятся в двухматчевом противостоянии за выход в полуфинал Пути РПЛ на лучшую команду в паре «Зенит» — «Динамо», а проигравший отправится во 2-й этап четвертьфинала Пути регионов, где могут попасться более экзотические соперники. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.