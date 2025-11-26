Московское дерби в Кубке России и Лига чемпионов: что смотреть сегодня

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. ¼ финала. Ответный матч. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Ноябрь начался для ЦСКА двумя матчами в Махачкале и первый, кубковый, закончился поражением со счетом 0:1. Теперь армейцам нужно, как минимум, отыграть эту разницу против команды, которая явно едет в Москву с планом закрыться и выстоять. ЦСКА после паузы на матчи сборных выглядел блекло и влетел «Спартаку», потеряв вдобавок трех важных игроков: Кругового, Лукина и Глебова. Таким образом, перед Фабио Челестини стоит непростая задача. Голов в этой встрече вряд ли будет много, а вот борьбы и эмоций на поле точно будет в избытке.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль)
19:30. Где смотреть: КХЛ ТВ.
Действующий чемпион КХЛ переживает непростой период, проиграв за последние две недели четыре матча. Если Боб Хартли не сможет купировать этот кризис, то ярославцы могут не только лишиться первой строчки на Западе, но и вовсе выпасть за пределы топ-4. «Динамо» после неожиданной отставки Алексея Кудашова тоже находится на спаде. С и.о. главного тренера Вячеславом Козловым «бело-голубые» уже успели отличиться, остановив затяжную серию поражений «Сибири» на отметке 13 матчей. Если Козлов хочет избавиться от приставки и.о., то ему нужно как можно быстрее найти общий язык с хоккеистами и начинать давать результат. В предстоящем поединке очевидного фаворита нет: обе команды сейчас сталкиваются с серьезными внутренними проблемами. А раз так, то стоит ждать от них результативного матча.
Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. ¼ финала. Ответный матч. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Локомотиву» после поражения от «Спартака» в первом матче предстоит отыгрывать отставание в два мяча. Команда Михаила Галактионова находится на спаде, однако на своем поле все еще идет без поражений в основное время. Состояние «Спартака» после ухода Станковича оценить сложно — минимальная победа над ЦСКА имеет важное значение с точки зрения психологии, но говорить о выходе из кризиса пока преждевременно. Тем не менее, «красно-белые» выиграли пять из шести последних матчей и уже больше трех месяцев не проигрывают с разницей больше, чем в один мяч.
Есть серьезные предпосылки, что «Спартаку» удастся отстоять преимущество, завоеванное в первом матче, но «Локомотив» точно без боя сдаваться не будет. 3:1, 4:2, 5:2, 3:1, 3:2 — с такими счетами заканчивались последние очные матчи этих команд, поэтому и в этот раз у них должен получиться веселый и зрелищный матч.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Тоттенхэм» (Англия)
23:00. Где смотреть: Okko.
«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют друг с другом спустя три с небольшим месяца после матча за Суперкубок УЕФА, который закончился волевой победой парижан по пенальти. Хозяевам предстоит реабилитироваться перед болельщиками за домашнее поражение от «Баварии». Команда Луиса Энрике после паузы на матчи сборных находится в отличной форме, что подтверждает их крупная победа над «Гавром» в минувшие выходные.
О «Тоттенхэме» такого сказать нельзя — на внутренней арене «шпоры» не побеждают уже четыре матча, а их последний матч в АПЛ закончился разгромным поражением от «Арсенала» в северолондонском дерби. Положение «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов пока достаточно убедительное, однако по-настоящему серьезных соперников у команды Томаса Франка еще не было. Именно матч с «ПСЖ» покажет, насколько «шпоры» готовы к серьезным вызовам. Голов в этом встрече ожидается много, поскольку обе команды склонны допускать ошибки у своих ворот.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур. «Арсенал» (Лондон) — «Бавария» (Мюнхен)
23:00. Где смотреть: Okko.
Центральный матч не только игровой недели, но и, возможно, всего общего этапа Лиги чемпионов. Битва двух лидеров, двух сильнейших клубов Европы на данный момент, которые пока идут по турниру без потерь. «Арсенал» не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах, «Бавария» — 18. Первые обладают лучшей обороной в Европе, вторые щелкают соперников за счет мощной атаки и безумного прессинга. Команды имеют богатую историю взаимоотношений на европейской арене и явное преимущество на стороне немецкого коллектива, который выиграл четыре из пяти последних матчей. «Арсенал» последний раз побеждал «Баварию» в еврокубках в 2015 году, когда Микель Артета еще был игроком «канониров». Сейчас у него есть шанс вновь повторить тот успех, но уже в роли главного тренера.
Другие матчи игрового дня в Лиге чемпионов:
- «Копенгаген» (Дания) — «Кайрат» (Казахстан)
- «Пафос» (Кипр) — «Монако» (Франция)
- «Атлетико» (Испания) — «Интер» (Италия)
- «Айнтрахт» (Германия) — «Аталанта» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) — ПСВ (Нидерланды)
- «Олимпиакос» (Греция) — «Реал Мадрид» (Испания)
- «Спортинг» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия)