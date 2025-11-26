Московское дерби в Кубке России и Лига чемпионов: что смотреть сегодня

Действующий чемпион КХЛ переживает непростой период, проиграв за последние две недели четыре матча. Если Боб Хартли не сможет купировать этот кризис, то ярославцы могут не только лишиться первой строчки на Западе, но и вовсе выпасть за пределы топ-4. «Динамо» после неожиданной отставки Алексея Кудашова тоже находится на спаде. С и.о. главного тренера Вячеславом Козловым «бело-голубые» уже успели отличиться, остановив затяжную серию поражений «Сибири» на отметке 13 матчей. Если Козлов хочет избавиться от приставки и.о., то ему нужно как можно быстрее найти общий язык с хоккеистами и начинать давать результат. В предстоящем поединке очевидного фаворита нет: обе команды сейчас сталкиваются с серьезными внутренними проблемами. А раз так, то стоит ждать от них результативного матча.