Матч «Локомотив» — «Спартак» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Спартака» это будет второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. Первый вышел удачным: в рамках чемпионата со счетом 1:0 в дерби обыграны принципиальные соперники из ЦСКА. Теперь еще одно дерби с соперником примерно того же калибра. В пользу «Спартака» фора в два мяча, а также то, что у красно-белых было на сутки больше времени на восстановление. «Локомотив» свой важный матч в туре провел в воскресенье и серьезно зарубился с действующим чемпионом «Краснодаром», сыграл вничью в равном противостоянии, но сил оставил много, хотя в Кубке большинство тренеров активно ротируют состав. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.