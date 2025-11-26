Матч «Локомотив» — «Спартак» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
До зимней паузы в Кубке России осталось покончить с четвертьфиналами обоих путей — РПЛ и регионов. Дальнейшие баталии — в 2026 году. Напомним, что на этой стадии пути РПЛ никто не вылетает насовсем, в худшем случае переходит в сетку пути регионов. Это хорошая новость для «Локомотива», который в первой игре со «Спартаком» уступил на чужом стадионе со счетом 1:3. Красно-белые даже вели 3:0, но затем Алексей Батраков начал погоню, отквитал один гол, мог забить еще, но не реализовал пенальти. Однако на ответную игру шансы у «Локомотива» остаются.
У «Спартака» это будет второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. Первый вышел удачным: в рамках чемпионата со счетом 1:0 в дерби обыграны принципиальные соперники из ЦСКА. Теперь еще одно дерби с соперником примерно того же калибра. В пользу «Спартака» фора в два мяча, а также то, что у красно-белых было на сутки больше времени на восстановление. «Локомотив» свой важный матч в туре провел в воскресенье и серьезно зарубился с действующим чемпионом «Краснодаром», сыграл вничью в равном противостоянии, но сил оставил много, хотя в Кубке большинство тренеров активно ротируют состав. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
С учетом того, что именно «Локомотиву» сегодня необходимо идти вперед и забивать, а «Спартак» устроит даже поражение с минимальной разницей, букмекеры считают победу хозяев более вероятной — коэффициент на это событие равен 2,35, а на еще один выигрыш спартаковцев — 3,00. Устраивающая «Спартак» ничья предложена за 3,70. А сомнений в итоговом успехе подопечных Романова у экспертов мало — коэффициент на выход «Спартака» в полуфинал Пути РПЛ равняется мизерным 1,12. На проход железнодорожников можно поставить за 6,22.