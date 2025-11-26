Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.81
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.53
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.60
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.46
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.81
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.81
П2
6.10

Матч «Локомотив» — «Спартак» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 26 ноября, состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

До зимней паузы в Кубке России осталось покончить с четвертьфиналами обоих путей — РПЛ и регионов. Дальнейшие баталии — в 2026 году. Напомним, что на этой стадии пути РПЛ никто не вылетает насовсем, в худшем случае переходит в сетку пути регионов. Это хорошая новость для «Локомотива», который в первой игре со «Спартаком» уступил на чужом стадионе со счетом 1:3. Красно-белые даже вели 3:0, но затем Алексей Батраков начал погоню, отквитал один гол, мог забить еще, но не реализовал пенальти. Однако на ответную игру шансы у «Локомотива» остаются.

У «Спартака» это будет второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. Первый вышел удачным: в рамках чемпионата со счетом 1:0 в дерби обыграны принципиальные соперники из ЦСКА. Теперь еще одно дерби с соперником примерно того же калибра. В пользу «Спартака» фора в два мяча, а также то, что у красно-белых было на сутки больше времени на восстановление. «Локомотив» свой важный матч в туре провел в воскресенье и серьезно зарубился с действующим чемпионом «Краснодаром», сыграл вничью в равном противостоянии, но сил оставил много, хотя в Кубке большинство тренеров активно ротируют состав. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

С учетом того, что именно «Локомотиву» сегодня необходимо идти вперед и забивать, а «Спартак» устроит даже поражение с минимальной разницей, букмекеры считают победу хозяев более вероятной — коэффициент на это событие равен 2,35, а на еще один выигрыш спартаковцев — 3,00. Устраивающая «Спартак» ничья предложена за 3,70. А сомнений в итоговом успехе подопечных Романова у экспертов мало — коэффициент на выход «Спартака» в полуфинал Пути РПЛ равняется мизерным 1,12. На проход железнодорожников можно поставить за 6,22.

