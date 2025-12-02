Медиакоманда «Амкал» может прекратить существование в 2026 году

Напомним, 11 сентября 70‑летний бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала» на матч Пути регионов Кубка России против белгородского «Салюта» и установил рекорд турнира, став самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.