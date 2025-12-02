Ричмонд
Медиакоманда «Амкал» может прекратить существование в 2026 году

Одна из самых популярных медиафутбольных команд России «Амкал» может быть расформирована в следующем году, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Амкал"

По информации источника, бюджет клуба распланирован до июля 2026 года, а игрокам дали понять, что они могут искать себе новый клуб.

Отмечается, что проблемы у «Амкала» могут возникнуть из-за нового закона, по которому повышается налоговая нагрузка на букмекеров. Некоторым футболистам снизят зарплату на 30−40%, а некоторые лишатся места в команде.

Руководство «Амкала» ищет новых спонсоров. Также команда может не сыграть в новом сезоне Кубка России. Сообщается, что если ситуация не наладится, то руководство рассмотрит вариант расформирования клуба.

«Амкал» был основан блогером Германом Попковым в 2018 году.

В сезоне-2022/23 Кубка России «Амкал» впервые принял участие в розыгрыше и дошел до 1/64 финала турнира. В следующем сезоне команда вылетела на стадии 1/128 финала. В этом сезоне «Амкал» уступил красноярскому «Енисею» в матче 1/32 финала Кубка России (1:2).

Напомним, 11 сентября 70‑летний бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала» на матч Пути регионов Кубка России против белгородского «Салюта» и установил рекорд турнира, став самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.