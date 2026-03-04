Главный тренер «Ростова» Альба: будет тяжелая игра с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».
Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
— Они сменили тренера, но состав остался прежним. Это та же команда, которая всегда проявляет упорство. Мы понимаем, что нас ждёт сложная игра.
— Как Эль‑Аскалани восстанавливается после травмы?
— Он играл на сборах и показывал хорошие результаты. Мы надеемся на него и на его помощь, — отметил Альба в эфире «Матч ТВ».
Победитель этой пары в следующем раунде встретится с «Зенитом».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время завершилось ничьей — 0:0, но в серии пенальти ЦСКА выиграл 4:3.