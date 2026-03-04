Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
34.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.02
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.53
П2
2.96
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.73
П2
5.33
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.28
X
3.98
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.99
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.55

Главный тренер «Ростова» Альба: будет тяжелая игра с «Динамо» Махачкала

Встреча состоится в 18:30 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcrostov

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

— Они сменили тренера, но состав остался прежним. Это та же команда, которая всегда проявляет упорство. Мы понимаем, что нас ждёт сложная игра.

— Как Эль‑Аскалани восстанавливается после травмы?

— Он играл на сборах и показывал хорошие результаты. Мы надеемся на него и на его помощь, — отметил Альба в эфире «Матч ТВ».

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время завершилось ничьей — 0:0, но в серии пенальти ЦСКА выиграл 4:3.

Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2