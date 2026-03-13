ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 1 миллиона рублей на ЦСКА из-за расистских выкриков болельщиков в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы во время матча Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
4 марта ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» в первом полуфинальном матче РПЛ Кубка России со счётом 3:1, уступая после первой половины встречи в один мяч. После игры капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении по отношению к Кордобе. Главный арбитр Алексей Сухой показал в сумме десять жёлтых карточек и одну красную. «Краснодар» направил жалобу в КДК РФС по поводу расистских оскорблений игрока.
«Принято решение оштрафовать ЦСКА на один миллион рублей за действия зрителей, направленные на унижение достоинства человека по расовому признаку», — заявил Григорьянц.