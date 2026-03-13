ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы

4 марта ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» в первом полуфинальном матче РПЛ Кубка России со счётом 3:1, уступая после первой половины встречи в один мяч. После игры капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении по отношению к Кордобе. Главный арбитр Алексей Сухой показал в сумме десять жёлтых карточек и одну красную. «Краснодар» направил жалобу в КДК РФС по поводу расистских оскорблений игрока.