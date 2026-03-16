Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.56
П2
1.96
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.38
П2
5.72
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.92
П2
5.21
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2

Инал Танашев рассудит «Краснодар» и ЦСКА в Кубке России

Судейская бригада во главе с Иналом Танашевым назначена на ответный полуфинальный матч пути РПЛ Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Помогать Танашеву будут ассистенты Рустам Мухтаров и Станислав Попков. Резервным судьей назначен Андрей Прокопов, а за ВАР будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.

Другой полуфинал, в котором сойдутся московские «Спартак» и «Динамо», рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Все назначения на ближайшие матчи Кубка России

17 марта (вторник)

19:30 — «Краснодар» — ЦСКА (первый матч — 1:3): главный судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

18 марта (среда)

18:15 — «Зенит» — «Динамо» Махачкала: главный судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

20:45 — «Спартак» — «Динамо» Москва (первый матч — 2:5): главный судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Мацюра.

19 марта (четверг)

18:30 — «Крылья Советов» — «Локомотив»: главный судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.