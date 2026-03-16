Инал Танашев рассудит «Краснодар» и ЦСКА в Кубке России

Помогать Танашеву будут ассистенты Рустам Мухтаров и Станислав Попков. Резервным судьей назначен Андрей Прокопов, а за ВАР будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.
Другой полуфинал, в котором сойдутся московские «Спартак» и «Динамо», рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
Все назначения на ближайшие матчи Кубка России
17 марта (вторник)
19:30 — «Краснодар» — ЦСКА (первый матч — 1:3): главный судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
18 марта (среда)
18:15 — «Зенит» — «Динамо» Махачкала: главный судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.
20:45 — «Спартак» — «Динамо» Москва (первый матч — 2:5): главный судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Мацюра.
19 марта (четверг)
18:30 — «Крылья Советов» — «Локомотив»: главный судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.