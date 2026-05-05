«Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все билеты на дерби с ЦСКА проданы! Давайте максимально поддержим “Спартак” в важнейшем кубковом матче! Завтра на стадионе будет важен каждый!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Матч пройдет 6 мая на домашнем для красно-белых стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20 часов по московскому времени. Кирилл Левников назначен главным арбитром матча. Помощниками Левникова будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Видеоассистентом рефери назначен Сергей Карасев.

4 мая ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Дмитрий Игдисамов.

В финале Пути РПЛ Кубка России играют московское «Динамо» и «Краснодар». Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошлогоднем суперфинале Кубка армейцы обыграли «Ростов» в серии послематчевых пенальти — 4:3.

