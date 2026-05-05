«Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч с ЦСКА

Матч пройдет 6 мая на домашнем для красно-белых стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20 часов по московскому времени. Кирилл Левников назначен главным арбитром матча. Помощниками Левникова будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Видеоассистентом рефери назначен Сергей Карасев.