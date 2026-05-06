Заболотный может сыграть в финале Кубка России за «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный был включен в заявку московского «Спартака» на финальный матч Пути регионов Кубка России по футболу против столичного ЦСКА и может сыграть в матче. Информацию об этом опубликовала пресс-служба красно-белых.
Игра в эти минуты проходит на стадионе «Лукойл-Арена». Заболотный начал матч на скамейке запасных, но может выйти на поле, сменив одного из партнеров.
В стартовый состав «Спартака» вошли: вратарь Александр Максименко, а также полевые игроки Александер Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Маркиньос и Манфред Угальде.
Ранее, в воскресенье, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от участия в тренировках и матчах, однако с 30 апреля эти санкции были сняты. Российское антидопинговое агентство разрешило Заболотному продолжить участие в тренировках и соревнованиях. Сам спортсмен заявил о намерении доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.