Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
1.28
X
5.30
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
П1
1.63
X
5.60
П2
4.40
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Заболотный может сыграть в финале Кубка России за «Спартак»

Ранее Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий Антон Заболотный был включен в заявку московского «Спартака» на финальный матч Пути регионов Кубка России по футболу против столичного ЦСКА и может сыграть в матче. Информацию об этом опубликовала пресс-служба красно-белых.

Игра в эти минуты проходит на стадионе «Лукойл-Арена». Заболотный начал матч на скамейке запасных, но может выйти на поле, сменив одного из партнеров.

В стартовый состав «Спартака» вошли: вратарь Александр Максименко, а также полевые игроки Александер Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Маркиньос и Манфред Угальде.

Ранее, в воскресенье, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от участия в тренировках и матчах, однако с 30 апреля эти санкции были сняты. Российское антидопинговое агентство разрешило Заболотному продолжить участие в тренировках и соревнованиях. Сам спортсмен заявил о намерении доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.

