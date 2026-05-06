Заболотный может сыграть в финале Кубка России за «Спартак»

Ранее, в воскресенье, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от участия в тренировках и матчах, однако с 30 апреля эти санкции были сняты. Российское антидопинговое агентство разрешило Заболотному продолжить участие в тренировках и соревнованиях. Сам спортсмен заявил о намерении доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.