«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в XXI веке

Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».
Матч финала «Пути регионов» Кубка России прошел 6 мая и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Литвинов, поразив ворота дальним ударом с рикошетом от перекладины.
«“Красно-белые” забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола, плюс важность матча, плюс тот факт, что Руслан — воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», — говорится в сообщении.
«Спартак» также опубликовал видео с лучшими голами команды в ворота ЦСКА в XXI веке. На первом месте в этом списке оказался гол Литвинова.
В текущем сезоне Литвинов провел за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.