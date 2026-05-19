Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.50
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
3.92
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Маркиньос из «Спартака» — лучший левый полузащитник Кубка России

Футболист московского «Спартака» Маркиньос признан лучшим левым полузащитником Кубка России по версии болельщиков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В голосовании за символическую сборную турнира, которое проходило в официальном телеграм-канале Кубка России, бразилец набрал 43% голосов. Он опередил полузащитника ЦСКА Данила Кругового (22%) и полузащитника «Амкала» Давида Папикяна (17%).

Примечательно, что в прошлом сезоне Маркиньос также признавался лучшим полузащитником турнира.

Ранее в символическую сборную Кубка России вошли вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Мойзес (ЦСКА), Александер Джику, Кристофер Ву и Даниил Денисов (все — «Спартак»), а также полузащитник Наиль Умяров («Спартак»).

26-летний Маркиньос провел восемь матчей в Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти