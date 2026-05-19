Маркиньос из «Спартака» — лучший левый полузащитник Кубка России

В голосовании за символическую сборную турнира, которое проходило в официальном телеграм-канале Кубка России, бразилец набрал 43% голосов. Он опередил полузащитника ЦСКА Данила Кругового (22%) и полузащитника «Амкала» Давида Папикяна (17%).
Примечательно, что в прошлом сезоне Маркиньос также признавался лучшим полузащитником турнира.
Ранее в символическую сборную Кубка России вошли вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Мойзес (ЦСКА), Александер Джику, Кристофер Ву и Даниил Денисов (все — «Спартак»), а также полузащитник Наиль Умяров («Спартак»).
26-летний Маркиньос провел восемь матчей в Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.
В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
