Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.86
П2
1.72
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Ленини: «Краснодар» не боится «Спартак». Мы едем побеждать

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что команда приложит все усилия для завоевания Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в суперфинале турнира сыграют против «Спартака». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая и начнется в 18 часов по московскому времени.

«Мы хотим взять этот трофей, едем в Москву, чтобы побеждать. У “Краснодара” еще нет Кубка, и мы хотим сделать все, чтобы привезти трофей в наш город. Мы не боимся “Спартак”, с чего мы должны кого-то бояться? Мы настроены только на победу», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Суперфинал, 24.05.2026, 0:00
Спартак
-
Краснодар
-

В сезоне-2025/26 «Краснодар» победил «Спартак» в обоих матчах РПЛ со одинаковым счетом 2:1. В турнирной таблице черно-зеленые заняли второе место, а красно-белые — четвертое. Разрыв между командами составил 14 очков.

Кевину Ленини 29 лет. Он играет за «Краснодар» с 2022 года. Ранее полузащитник выступал за португальские клубы «Оливейренсе» и «Шавеш». Ленини попал в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира 2026 года. Команда островного государства дебютирует на мировом первенстве, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.