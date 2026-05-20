Ленини: «Краснодар» не боится «Спартак». Мы едем побеждать

«Краснодар» в суперфинале турнира сыграют против «Спартака». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая и начнется в 18 часов по московскому времени.
«Мы хотим взять этот трофей, едем в Москву, чтобы побеждать. У “Краснодара” еще нет Кубка, и мы хотим сделать все, чтобы привезти трофей в наш город. Мы не боимся “Спартак”, с чего мы должны кого-то бояться? Мы настроены только на победу», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».
В сезоне-2025/26 «Краснодар» победил «Спартак» в обоих матчах РПЛ со одинаковым счетом 2:1. В турнирной таблице черно-зеленые заняли второе место, а красно-белые — четвертое. Разрыв между командами составил 14 очков.
Кевину Ленини 29 лет. Он играет за «Краснодар» с 2022 года. Ранее полузащитник выступал за португальские клубы «Оливейренсе» и «Шавеш». Ленини попал в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира 2026 года. Команда островного государства дебютирует на мировом первенстве, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.