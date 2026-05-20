Названа судейская бригада на матч Суперфинала Кубка России

Российский Футбольный Союз (РФС) объявил судейскую бригаду на решающий матч сезона. В Суперфинале Кубка России сойдутся московский «Спартак» и «Краснодар». Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале организации. Встреча состоится 24 мая на стадионе «Лужники».
Главным арбитром назначен Инал Танашев. Помогать ему на линиях будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Роль резервного судьи доверена Денису Петрову. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) в этом матче отвечают Артур Федоров и Сергей Цыганок. Путь команд к финалу получился разным, но одинаково напряженным.
В предыдущем раунде турнира «Спартак» одолел ЦСКА, а «Краснодар» прошел московское «Динамо». Действующим обладателем трофея идет ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы взяли верх над «Ростовом». Основное время той игры завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.