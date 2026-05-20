Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Названа судейская бригада на матч Суперфинала Кубка России

Суперфинал пройдет 24 мая между «Спартаком» и «Краснодаром».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Шапаев, РФС

Российский Футбольный Союз (РФС) объявил судейскую бригаду на решающий матч сезона. В Суперфинале Кубка России сойдутся московский «Спартак» и «Краснодар». Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале организации. Встреча состоится 24 мая на стадионе «Лужники».

Главным арбитром назначен Инал Танашев. Помогать ему на линиях будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Роль резервного судьи доверена Денису Петрову. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) в этом матче отвечают Артур Федоров и Сергей Цыганок. Путь команд к финалу получился разным, но одинаково напряженным.

В предыдущем раунде турнира «Спартак» одолел ЦСКА, а «Краснодар» прошел московское «Динамо». Действующим обладателем трофея идет ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы взяли верх над «Ростовом». Основное время той игры завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.

Футбол. Кубок России
24.05
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.67
П2
2.67