СМИ: Барко может не сыграть за «Спартак» в суперфинале Кубка России

У игрока повреждение.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рискует пропустить суперфинал Кубка России против «Краснодара» из-за травмы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 27-летний аргентинец не тренировался на поле вместе с командой. Барко уже пропустил матч 30-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», который завершился нулевой ничьей. После игры главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо подтвердил, что у игрока повреждение, но не стал раскрывать детали.

В текущем сезоне-2025/26 аргентинец провел 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 миллионов евро. Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Суперфинал Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

