Аршавин назвал фаворита Суперфинала Кубка России

24 мая в Суперфинале Кубка России встретятся «Спартак» и «Краснодар».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что фаворитом суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» является московский клуб.

— Мне кажется, что «Спартак» более голоден до побед. Не помню, когда они последний раз брали титул. Для «Краснодара» психологически может сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ.

Команда играет одним составом, матч состоится в Москве, в «Лужниках», где, вероятно, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» может говорить в их пользу, все остальное — за «Спартак», — сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».

Суперфинал «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 мая, в «Лужниках» и начнется в 18:00 по московскому времени. В РПЛ «Спартак» занял четвертое место с 52 очками, «Краснодар» стал вторым с 66 очками.