Мостовой назвал преимущество «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале КР

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая.

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой оценил расклады перед суперфиналом Кубка России.

В решающем матче сойдутся «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Историческая статистика на этой арене полностью на стороне красно-белых: «Спартак» выиграл у «быков» все три предыдущих матча в «Лужниках».

«Я считаю, что шансы “Спартака” и “Краснодара” в Суперфинале Кубка России равные — 50 на 50. По моему мнению, единственное преимущество московской команды над кубанской — это то, что матч пройдет на стадионе “Лужники” в Москве, который заполнят спартаковские болельщики. Мне кажется, что “быки” в предстоящей встрече будут очень агрессивны после того, как уступили “Зениту” чемпионский титул в РПЛ. Но у меня также нет сомнений в том, что голодные до побед подопечные Хуана Карседо тоже настроены на завоевание трофея. Так что, на мой взгляд, нас ждет очень равная и интересная игра», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне-2025/26 «Краснодар» дважды обыграл «Спартак». Оба матча завершились с одинаковым счетом 2:1.