Павлюченко о победе «Спартака» в КР: Нужно выиграть и не ударить в грязь лицом

Роман Павлюченко верит в победу «Спартака» в Кубке России.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром», сообщает «СЭ».

«Чтобы не ударить лицом в грязь, нужно брать этот Кубок. Будет тяжело, но это финал, и все может произойти. Буду переживать за “Спартак”. В последних матчах они показывали яркую игру и ничем не уступали “Краснодару”. Кто забьет — тот и победит. И мне кажется, что это будет “Спартак”», — сказал Павлюченко.

В сезоне-2025/26 клубы дважды встречались в РПЛ, оба матча завершились победой «Краснодара» со счетом 2:1.

Суперфинал Кубка России сезона-2025/26 пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Спартак» уже стал четвертым в российской Премьер-лиге, набрав 52 очка за сезон.

