«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России по футболу, который состоялся в «Лужниках». Для «Спартака» этот трофей стал первым с 2022 года.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
На 37-й минуте счет открыл Пабло Солари, откликнувшись на передачу Эсекьеля Барко. Во втором тайме, на 57-й минуте, Дуглас Аугусто в падении сравнял результат после паса Жоау Батчи.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались спартаковцы — 4:3. В концовке матча главный тренер красно-белых Хуан Карседо выпустил под серию пенальти Илью Помазуна вместо вратаря Александра Максименко.
На 44-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Спартака» Александер Джику. У «Краснодара» на 75-й минуте был заменен лучший бомбардир команды Джон Кордоба.
Матч посетили 72 978 зрителей, что стало рекордным показателем для Кубка России. Предыдущее достижение (69,3 тыс.) было установлено в 2022 году в финале между «Спартаком» и «Динамо».
Главным арбитром встречи выступил 28-летний Инал Танашев, ставший самым молодым судьей в истории финалов национального кубка.
«Спартак» вышел в суперфинал через плей-офф «пути регионов», тогда как «Краснодар» стал лучшим в «пути РПЛ».
Для «Спартака» эта победа в Кубке России стала пятой и первой с 2022 года. Кроме того, на счету «красно-белых» рекордные 10 Кубков СССР.
«Краснодар» ранее дважды выходил в финал Кубка — В 2014 году «быки» проиграли «Ростову», как и сегодня, в серии одиннадцатиметровых, а в 2023-м — ЦСКА. Таким образом, «Краснодар» проиграл все три финала турнира в своей истории. Ранее краснодарцы расстались с титулом действующих чемпионов России, заняв по итогам 30 туров РПЛ второе место вслед за «Зенитом».
Рекорд по числу побед в Кубке России принадлежит ЦСКА и «Локомотиву» — по 9 трофеев.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
