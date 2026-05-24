«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу

«Краснодар» ранее дважды выходил в финал Кубка — В 2014 году «быки» проиграли «Ростову», как и сегодня, в серии одиннадцатиметровых, а в 2023-м — ЦСКА. Таким образом, «Краснодар» проиграл все три финала турнира в своей истории. Ранее краснодарцы расстались с титулом действующих чемпионов России, заняв по итогам 30 туров РПЛ второе место вслед за «Зенитом».