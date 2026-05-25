Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Мостовой: Хватит у Мусаева сил извиниться и уйти из «Краснодара»?

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев должен покинуть клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Также «быки» в последних турах чемпионата России потеряли важные очки, проиграв московскому «Динамо» (1:2) и упустили золото турнира, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга.

— «Краснодару» стоит задуматься. Упустили чемпионство в последнем туре и за неделю проиграли Кубок. Хочу посмотреть на Мусаева, который нам рассказывает про футбол! Хватит ли у него сейчас сил и совести сказать: «Извините, ребят, я должен покинуть клуб»?

Рассказывают, что Мусаев какой-то лучший тренер, а в итоге команда проигрывает два трофея за неделю. Они проиграли в пух и прах чемпионат и Кубок. Вот пускай Мусаев возьмет вину на себя! Я давно об этом говорил. У меня совесть и огромный богатейший опыт. А у многих его нет, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. В сезоне-2024/25 «быки» под его руководством впервые в истории выиграли чемпионат России. Действующее соглашение 42-летнего специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти