Мостовой: Хватит у Мусаева сил извиниться и уйти из «Краснодара»?

— «Краснодару» стоит задуматься. Упустили чемпионство в последнем туре и за неделю проиграли Кубок. Хочу посмотреть на Мусаева, который нам рассказывает про футбол! Хватит ли у него сейчас сил и совести сказать: «Извините, ребят, я должен покинуть клуб»?



Рассказывают, что Мусаев какой-то лучший тренер, а в итоге команда проигрывает два трофея за неделю. Они проиграли в пух и прах чемпионат и Кубок. Вот пускай Мусаев возьмет вину на себя! Я давно об этом говорил. У меня совесть и огромный богатейший опыт. А у многих его нет, — приводит слова Мостового «Чемпионат».