Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Ловчев: Черненькие игроки не понимают, что такое «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о мотивации игроков на решающий матч Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) в суперфинале Кубка России и в пятый раз стали обладателями трофея.

— Я давно понял одну вещь, связанную с частой сменой тренеров и приходом новых игроков, особенно черненьких, — они не понимают, что такое «Спартак» для нашей страны. И вот через финальный матч Кубка России многие из них начали понимать, что «Спартак» на самом деле — это больше, чем просто футбол. Когда-то я обиделся на Никиту Павловича Симоняна, когда мне было 23 года. У меня в кубковом матче с «Кайратом» ноги сводило, а я не ушел с поля. Мне казалось, что я герой, а он мне немного напихал.

Я был пацан, не приехал на сбор перед матчем с ЦСКА и сказал, что в «Спартаке» больше играть не буду. И ночью со мной очень долго по телефону разговаривал Николай Петрович Старостин. И он мне сказал: «Симонян и Старостин — это еще не “Спартак”. И после этого я сразу собрался и поехал на базу команды. “Спартак” — это значительно глубже и больше, это некий протест в стране, это некое объединение людей. И я думаю, что после такой игры, после такой поддержки в финале Кубка России и после празднования футболисты “Спартака” начнут понимать, что нельзя выходить и играть так, как в Махачкале. И это не вопрос результата, а вопрос понимания того, в какой команде ты находишься. И вчера я увидел это единение, они наконец-то поняли, за какой клуб играют, — приводит слова Ловчева “РИА Новости Спорт”.

В матче за Суперкубок России «Спартак» встретится с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Игра пройдет 18 июля, место его проведения будет объявлено позднее. В прошлом сезоне встреча за Суперкубок прошла в Казани.