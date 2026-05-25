Титов не согласился, что «Спартак» переиграл «Краснодар»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил победу красно-белых над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России. По его мнению, нельзя говорить, что московская команда полностью переиграла соперника, сообщает Metaratings.
«Полностью не согласен, что “Спартак” переиграл “Краснодар”, нет. Игра была абсолютно равная. Игра смотрелась, атака на атаку, в какой-то момент игра открылась», — сказал Титов.
Суперфинал прошел 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Основное время завершилось со счетом 1:1. У «Спартака» отличился Пабло Солари, у «Краснодара» гол забил Дуглас Аугусто.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спартака» — 4:3. Вратарь Илья Помазун, вышедший на замену перед серией 11-метровых, отразил два удара игроков «Краснодара».
«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. Предыдущий раз красно-белые выигрывали турнир в 2022 году.
Для «Краснодара» это поражение стало очередной неудачей в финале Кубка России. Команда вновь остановилась в шаге от трофея после серии пенальти.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
