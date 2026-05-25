«Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого

Накануне «красно-белые» обыграли «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стали обладателями Кубка России. После пяти побед «Спартак» должен будет получить трофей на вечное хранение.
Во время празднования кубок разбился в руках нападающего «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке.
По информации источника, изготовление нового Кубка России взамен разбитого займет не менее трех недель и обойдется РФС примерно в 10 млн рублей.
Отмечается, что трофей изготавливается по частям: сначала элементы разрабатываются на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, после чего их доставляют в Москву для финальной сборки. На предприятии во Владимирской области заявили, что уже провели проверку и не выявили нарушений, при этом внутреннее разбирательство в Москве продолжается.
После инцидента глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов выступил с предложением изменить конструкцию трофея, чтобы он был цельным сразу на выходе с завода, а не передавался на сборку в Москву. Также Соколов пригласил «Спартак» на экскурсию на завод, где производится трофей.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти