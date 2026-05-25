«Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого

Отмечается, что трофей изготавливается по частям: сначала элементы разрабатываются на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, после чего их доставляют в Москву для финальной сборки. На предприятии во Владимирской области заявили, что уже провели проверку и не выявили нарушений, при этом внутреннее разбирательство в Москве продолжается.